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Podcast: Google Pixel 11 Pro pod drobnohledem aneb je HiLight takové terno?

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Další pokračování podcastu je věnován nejnovějšímu top modelu od Googlu, tedy Pixel 11 Pro. Novinka přichází například s HiLight, ale je to funkce, kterou potřebujeme?...
Podcast: Google Pixel 11 Pro pod drobnohledem aneb je HiLight takové terno?

Podcast: Google Pixel 11 Pro pod drobnohledem aneb je HiLight takové terno?

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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