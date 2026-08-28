Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Už žádné extra sklo: Samsung chystá displej, který si sám opraví škrábance. Galaxy S27 Ultra má dostat samohojící vrstvu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Únik z 21. srpna 2026 naznačuje, že příští generace Gorilla Armor dostane povlak schopný zacelovat drobné mikrovrypy na povrchu displeje.
Telefon Android Samsung Galaxy S27, samohojící sklo

Telefon Android Samsung Galaxy S27, samohojící sklo

Zdroj: Saurav_DJ47
Reklama
Další články z Mobify.cz
Vivo ukázalo průlomovou vlajkovou loď, osadilo ho největší baterií v historii. Zvládne nabíjet i ostatní zařízení
Vivo ukázalo průlomovou vlajkovou loď, osadilo ho největší baterií v historii. Zvládne nabíjet i ostatní zařízení
Je vám špatně, když koukáte do mobilu v autě? Android 17 má chytrou funkci, která má problém řešit za vás
Je vám špatně, když koukáte do mobilu v autě? Android 17 má chytrou funkci, která má problém řešit za vás

Google začal na vybraných telefonech Pixel s Androidem 17 pouštět funkci Motion Assist, která má tlumit...

Na dovolené fotíte stovky snímků a telefon je odpoledne mrtvý. Viník běží na pozadí a žere data i baterii zároveň
Na dovolené fotíte stovky snímků a telefon je odpoledne mrtvý. Viník běží na pozadí a žere data i baterii zároveň

Automatická záloha fotek do cloudu dokáže během jediného dne na dovolené spolknout gigabajty dat a srazit...

Váš pes pozná, kdy se smějete, a jeho mozek se za to odmění. Vědci poprvé ukázali, co se v něm děje při pohledu na váš obličej
Váš pes pozná, kdy se smějete, a jeho mozek se za to odmění. Vědci poprvé ukázali, co se v něm děje při pohledu na váš obličej

Vídeňští vědci vložili psy do magnetické rezonance a sledovali jejich mozek při pohledu na lidské tváře....

Google má v Pixelech skrytou aplikaci, která překoná i Fotoaparát. Nahradí ho tam, kde selhává
Google má v Pixelech skrytou aplikaci, která překoná i Fotoaparát. Nahradí ho tam, kde selhává

Telefony Pixel mají v sobě aplikaci, o které většina uživatelů neví, a přitom umí to, co výchozí Fotoaparát...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.