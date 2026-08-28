Už žádné extra sklo: Samsung chystá displej, který si sám opraví škrábance. Galaxy S27 Ultra má dostat samohojící vrstvu

Samsung ani Corning zatím nic oficiálně nepotvrdily, přesto stojí za pozornost, co přesně únik tvrdí, a hlavně co netvrdí. Původní příspěvek leakera vystupujícího pod přezdívkou Schrödinger na síti X mluví o „novém samohojícím povlaku“, který má povrch telefonu zbavovat určitých typů každodenního mikropoškrábání. Ne prasklin. Ne hlubokých rýh od klíčů. Jde o jemné vlasové stopy, které se na displeji objeví po týdnech nošení v kapse nebo kabelce a které dnes řeší většina lidí nalepovacím ochranným sklem. Pokud by se technologie potvrdila, část uživatelů by nemusela sahat po příslušenství třetích stran. Samsung rozhodně neruší krycí materiál displeje; naopak, ten je jádrem celé inovace.
Co dnes umí Gorilla Armor a kam míří další krok
Gorilla Armor není jen tvrdé sklo. Samsung a Corning ho poprvé nasadily na Galaxy S24 Ultra v lednu 2024 jako integrovaný krycí materiál přední strany s nanometrově přesným vrstvením, které kombinuje antireflexní vlastnosti s nadstandardní odolností proti mikrovrypům. O rok později přišla druhá generace (Gorilla Armor 2) a dostala ji opět výhradně řada Ultra. Levnější modely S26 a S26+ zůstaly u Gorilla Glass Victus 2.
Současná strategie tedy stojí na vrstvení a optice. Samohojící povlak by představoval další evoluční krok: od pouhé rezistence k částečné regeneraci povrchu. Ne start od nuly, ale logické pokračování dlouholeté spolupráce dvou firem.
Samohojení není novinka, LG to zkoušelo už v roce 2013
Myšlenka samohojícího povrchu na telefonu má historii. LG v říjnu 2013 představilo G Flex s elastickým samohojícím nátěrem na zadním krytu, který dokázal zahladit drobné oděrky z běžného používání. O dva roky později přišel G Flex2 a korejská tisková zpráva uváděla konkrétní číslo: obnova škrábanců do deseti sekund, tedy osmnáctkrát rychleji než u předchůdce.
Zásadní rozdíl: LG řešilo zadní kryt z pružného plastu. Samsung a Corning by musely dostat podobný efekt na tvrdý, opticky čistý přední povrch displeje. Odborná literatura, například studie Hanyang University z ledna 2026 o samohojícím elastomeru pro displeje, ukazuje, že kompromis mezi tvrdostí a schopností regenerace zůstává jedním z nejtěžších materiálových oříšků. Řešení existují, ale přenést je do sériové výroby prémiového telefonu je jiná disciplína.
Co víme, co nevíme a proč být opatrní
Veřejně ověřitelných faktů je málo. Celý příběh stojí na jediném příspěvku na síti X, který citoval Android Authority. Neexistuje technický list, demo ani oficiální vyjádření Samsungu či Corningu. Patenty Samsung Display sice popisují samohojící vrstvy (jeden z nich dokonce zmiňuje možnost telefonu bez tradičního krycího skla), ale patent není produkt. Analytický rozbor serveru Gadget Hacks výslovně upozorňuje, že žádný veřejný dokument přímo nespojuje samohojící technologii s modelem Galaxy S27 Ultra.
Co tedy víme jistě:
- Únik mluví výhradně o mikrovrypech z každodenního používání, ne o hlubokých škrábancích.
- Chemické složení povlaku není známé; dedukce z patentů naznačuje polymerní nebo elastomerovou vrstvu s reverzibilními vazbami.
- Rychlost hojení není specifikována; referenční body z jiných technologií se pohybují kolem deseti sekund.
- Corning samo na svém webu připomíná, že jakékoli sklo lze za určitých podmínek poškodit.
Kdy čekat S27 Ultra v Česku a za kolik
Samsung drží u řady Galaxy S poměrně pravidelný rytmus. Galaxy S24 Ultra šel do českého prodeje 31. ledna 2024 za 35 499 Kč (256GB varianta), S25 Ultra 7. února 2025 za 35 999 Kč a S26 Ultra 11. března 2026 za 35 699 Kč. Pokud firma nezmění harmonogram, český start S27 Ultra připadá na první čtvrtletí 2027 a cena se podle dosavadního trendu bude pohybovat kolem 35 500 až 36 000 Kč. Jde ale o redakční odhad na základě minulých generací, ne o potvrzenou informaci.
Stejně tak platí, že pokud samohojící vrstva skutečně dorazí, první nasazení téměř jistě zůstane exkluzivitou modelu Ultra, přesně jako u obou dosavadních generací Gorilla Armor.
Co to znamená pro běžného uživatele
Největší přínos samohojícího povlaku by nebyl v odolnosti proti pádům ani v náhradě krytu. Byl by v tom, že telefon po měsících nošení vizuálně pomaleji stárne. Displej bez sítě jemných mikrovrypů vypadá jako nový déle, a to je pro většinu lidí důležitější než laboratorní čísla tvrdosti. Ochranné sklo a kryt přitom dál řeší jiný typ rizika: pády, nárazy a hluboké rýhy. Samohojení je doplněk, ne náhrada.
Pokud se únik potvrdí, Samsung udělá krok, o kterém se v oboru mluví přes deset let. Pokud ne, Gorilla Armor 2 na současném S26 Ultra je pořád to nejlepší, co dnes na předním displeji telefonu najdete. Čekat půl roku kvůli nepotvrzené funkci nedává smysl, ale sledovat vývoj rozhodně ano.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman