Nothing OS 5.0 přináší funkci, kterou Android nemá: popíšete aplikaci slovy a systém ji vytvoří za vás, bez jediného řádku kódu

Než se nadšení utrhne ze řetězu, je potřeba upřesnit, co přesně Nothing slovem „aplikace“ myslí. Nejde o klasické plnohodnotné APK, které si stáhnete z Google Play. Essential Apps Builder vytváří malé widgety a miniaplikace pro domovskou obrazovku, jednoúčelové nástroje o velikosti 2×2 nebo 2×4 dlaždice. Uživatel napíše v běžné angličtině, co potřebuje, může přiložit obrázek jako vizuální referenci, a systém mu jedním klepnutím vygeneruje hotový widget přímo na plochu. Žádný kód, žádné vývojářské prostředí. A právě toto v čistém Androidu 17 jako běžná uživatelská funkce neexistuje. Google sice v rámci Androidu 17 představil AppFunctions, Gemini workflow i experimentální Create My Widget a v Android Studiu nabízí vývojářům Create with AI, ale nic z toho není systémová funkce, kterou by běžný člověk spustil přímo na telefonu z domovské obrazovky.
Jak to funguje v praxi
Celý proces je překvapivě přímočarý. Otevřete Builder, napíšete prompt, třeba „widget s odpočtem do Vánoc a sněhovými vločkami“ nebo „přehled dnešních schůzek z kalendáře“, a systém vygeneruje miniaplikaci. Pokud výsledek nesedí, iterujete: upřesníte barvy, rozložení a funkce. Podle oficiálního průvodce Nothing počítá s tím, že průměrný widget potřebuje osm až devět kol úprav, než vypadá a funguje přesně podle představ.
Builder přitom není hloupý generátor obrázků. Vytvořené miniaplikace se umí napojit na kalendář, kontakty, polohu, galerii, kameru, mikrofon, senzory telefonu i vybrané webové zdroje, jako je počasí, sportovní výsledky, akciové kurzy nebo zpravodajské kanály. Výsledkem je živý nástroj na ploše, ne statická ikonka.
Důležitý detail: oficiálně doložený vstup je textový prompt a nahrání obrázku. Hlasové zadání Nothing v dostupné dokumentaci výslovně nezmiňuje. A čeština pro Builder zatím potvrzená není, prompty i rozhraní jsou vedené anglicky.
Co Nothing OS 5.0 přináší kromě Builderu
Essential Apps Builder je vlajková novinka, ale zdaleka ne jediná. Nothing OS 5.0 stojí na základech Androidu 17 a přidává nad něj vlastní designovou vrstvu:
- Přepracovaný homescreen s novými ikonami a barvami reagujícími na tapetu
- Transparentní widgety a nové ciferníky Gooey a Micrographics
- Glyph Timer, Glyph App a funkce Collector
- Away Time pro digitální detox
- Smart Collections v Essential Space
- Vylepšené Essential Voice s přepisem ve více než 100 jazycích
- Hromadné úpravy widgetů a aplikací
- Nové ovládání Bluetooth a optimalizace výkonu a správy paměti
Z Androidu 17 pak přebírá oddělení notifikací od rychlých nastavení, Quick Share a nové prvky ochrany soukromí.
Odvážný směr, ale stále beta
Otevřená beta Nothing OS 5.0 pro Phone (3) odstartovala 26. srpna 2026. Kdo chce Builder vyzkoušet, musí mít poslední stabilní build a zaregistrovat se přes Settings → System → Nothing Beta Hub → Check Version → Join Beta. Beta kanál je otevřený jen sedm dní.
Očekávání je ale potřeba krotit. Builder je v rané betě, přístup se přiděluje postupně a kdo ho nemá, zapisuje se na čekací listinu. Systém je ze své podstaty nedeterministický: stejné zadání nemusí pokaždé vydat stejný výsledek. V betě existuje denní limit použití a veřejný seznam známých chyb zahrnuje problémy s náhledem, rozložením i otevíráním widgetů. Při řešení problémů může uživatel na 72 hodin zpřístupnit týmu Nothing své prompty, odpovědi AI i vygenerovaný kód, což je detail, který stojí za zvážení z hlediska soukromí.
Plné vydání OS 5.0 pro Phone (3) je naplánované na polovinu října 2026. Další zařízení budou následovat: Phone (4a) Pro a Phone (4a) v září a listopadu, Phone (3a) řada rovněž na podzim, Phone (2a) modely v říjnu a listopadu. Phone (3a) Lite dostane finální verzi koncem prosince, Phone (4b) v lednu. Starší Phone (1), Phone (2) a CMF Phone 1 už na OS 5.0 nedosáhnou.
Proč je to důležitější, než se zdá
Samsung Galaxy AI řeší hlavně akce napříč existujícími aplikacemi, jako jsou shrnutí, vyhledávání či překlady. Google Gemini spouští workflow a propojuje služby. Nothing dělá něco jiného: z AI promptu vytváří nový artefakt, který na telefonu předtím neexistoval, a nasazuje ho na plochu jako plnohodnotný widget. Nejde o náhradu vývojářů ani o generátor aplikací do obchodu. Jde o to, že si kdokoli bez technických znalostí může vyrobit malý osobní nástroj přesně podle svých potřeb.
Myšlenka přitom není úplně nová, Nothing představil Essential Apps už v OS 4.0 jako webový nástroj. Verze 5.0 ji ale přesouvá přímo do telefonu a mění z experimentu pro nadšence v systémovou funkci. Podle nás právě tohle je moment, kdy se z technologické ukázky stává produkt. Jestli se osvědčí, Google a Samsung budou muset odpovědět.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman