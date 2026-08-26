Gemini bude dostupnější, Google přidává přímou volbu do kontextového menuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gemini bude dostupnější, Google přidává přímou volbu do kontextového menu
Apple už v červnu kvůli výraznému zdražování paměťových čipů zvýšil ceny některých Maců a iPadů. Podle...
OpenAI se snaží přenést úspěch a vlastnosti AI agentů z oblasti programování také do běžné kancelářské...
Vivo pokračuje v představování nových mobilů. Tentokrát jsme se dočkali Vivo V80 Lite 5G, tedy spíše mobilu...
Značka 8849, dřívější Unihertz, nedávno představila odolný telefon TANK 5 s vestavěným 2K projektorem....
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