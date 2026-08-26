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Gemini bude dostupnější, Google přidává přímou volbu do kontextového menu

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Integrace Gemini do systému Android je na poměrně vysoké úrovni. Rovnou se nabízí přes dlouhé podržení vypínacího tlačítka. Navíc je zde ještě funkce Circle to...
Gemini bude dostupnější, Google přidává přímou volbu do kontextového menu

Gemini bude dostupnější, Google přidává přímou volbu do kontextového menu

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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