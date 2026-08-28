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Pixel 11 Pro Fold nevydržel brutální test odolnosti a rozlomil se. Jedna věc se ale oproti minulosti výrazně zlepšila

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Nejnovější skládačka od Googlu praskla v rukou Zacka Nelsona z kanálu JerryRigEverything. Tentokrát ale bez kouře a poškozené baterie.
Android, Google telefon Pixel 11, růžový

Android, Google telefon Pixel 11, růžový

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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