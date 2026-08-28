Pixel 11 Pro Fold nevydržel brutální test odolnosti a rozlomil se. Jedna věc se ale oproti minulosti výrazně zlepšila

Pixel 11 Pro Fold měl být podle Googlu třikrát odolnější než předchůdce. Nový pant bez ozubených kol, větší poloměr ohybu, silnější vrstva skla na vnitřním displeji a keramické krycí sklo zvenku. Jenže když Zack Nelson telefon v otevřeném stavu ohnul dozadu, tedy proti přirozenému směru skládání, rám praskl podél obou anténních linií vedle pantu. Vnější displej se uvolnil z těla a šel oddělit holýma rukama, bez jakéhokoli nářadí. Telefon byl prakticky zničený. To je ta špatná zpráva. Ta dobrá? Loni při totožném testu Pixel 10 Pro Fold skončil nejen rozlomený, ale navíc s protrženou baterií a kouřem. Letošní model selhal strukturálně, ale bez následného poškození baterie či vzniku kouře. A právě to je ta jedna věc, která se oproti minulosti výrazně zlepšila.
Co obnáší „brutální test odolnosti“
Formát JerryRigEverything má přesný rituál. Začíná se škrábáním vnějšího displeje sadou minerálů podle Mohsovy stupnice. Keramické krycí sklo Pixelu 11 Pro Fold odolalo škrábancům až do úrovně 6, což je lepší výsledek než u běžného tvrzeného skla. Pak přijde na řadu vnitřní ohebný panel, který se zákonitě poškrábe už při tvrdosti 2. To je daň za měkkou polymerovou vrstvu, kterou využívají všechny skládací telefony na trhu.
Následuje zkouška plamenem na obou OLED panelech, nasypání jemných částic do oblasti pantu a konečně to hlavní: ruční ohyb. Nejprve v zavřeném stavu, pak v otevřeném. A nakonec v otevřeném stavu dozadu, proti směru skládání. Právě tady Pixel pokaždé selhává.
Čtvrtá generace, stejná slabina
Příběh se opakuje od roku 2023. Původní Pixel Fold tehdy v testu praskl v anténních liniích a vnitřní displej okamžitě zhasl. O rok později Pixel 9 Pro Fold selhal na stejném místě, přičemž vnější panel se začal oddělovat od těla. V roce 2025 Pixel 10 Pro Fold nejenže praskl ve stejné oblasti, ale po kolapsu konstrukce došlo k protržení baterie. Jak tehdy poznamenal 9to5Google, šlo o „výjimečně vzácný“ scénář, který se u konkurenčních skládaček při obdobných testech neobjevuje.
Pixel 11 Pro Fold je tedy čtvrtou generací v řadě, která selhává na identickém konstrukčním místě. Anténní linie vedle pantu fungují jako předem narýsovaná linie zlomu. Google přepracoval pant, změnil materiály zad na kompozit ze skelných vláken a posílil sklo, ale rámovou slabinu u antén zjevně nevyřešil.
Samsung to zvládá lépe
Srovnání se přímo nabízí. Galaxy Z Fold8 prošel stejným testem u stejného recenzenta jen o pár dní dříve. Podle Android Authority Samsung při ohybu dozadu výrazně pružil, ale nezlomil se. Vnitřní displej zůstal funkční. Pixel 11 Pro Fold při srovnatelném namáhání praskl a přišel o celý vnější panel.
Obě zařízení přitom stojí v USA prakticky stejně, kolem 1 900 dolarů. Na českém trhu je ale situace ještě jednoznačnější:
- Samsung Galaxy Z Fold8 – v Česku oficiálně v prodeji od 48 999 Kč, Samsung hlásí rekordní předobjednávky v celé Evropě.
- Pixel 11 Pro Fold – v českém Google Store není k dispozici, stejně jako žádná předchozí skládací generace Pixelu.
Kdo v Česku chce skládačku s oficiálním prodejem, zárukou a servisem, volí Samsung. Pixel zůstává otázkou dovozu.
Co je skutečný pokrok a co marketing
Google v oficiálním představení mluví o trojnásobně vyšší odolnosti díky novému pantu a materiálům. Test ale ukázal, že toto číslo se zjevně nevztahuje na scénář ručního ohybu v protisměru. Tam Pixel stále selhává. Pokrok je jinde: v tom, co se stane po selhání. Žádná protržená baterie, žádný kouř, žádný bezpečnostní incident. Jen rozlomený telefon.
Je to málo? Pro marketingové oddělení určitě. Pro inženýry ale ne. Posunout selhání z kategorie „potenciálně nebezpečné“ do kategorie „jen mechanicky destruktivní“ je reálný konstrukční výsledek. Které konkrétní změny k tomu vedly, zatím žádný veřejný zdroj nedokládá. Odpověď možná přinese kompletní rozebrání telefonu, které Zack Nelson obvykle publikuje s odstupem několika dní.
Má smysl se skládaček bát?
Důležitý kontext: ohyb v protisměru je extrémní destruktivní scénář, který při běžném používání nenastane. Už u prvního Pixelu Fold v roce 2023 odborné weby psaly, že takové zničení „pravděpodobně nikdy nepotkáte v reálném životě“. Jenže čtyři generace stejného selhání ukazují, že Pixel má v tomto konkrétním scénáři menší konstrukční rezervu než někteří konkurenti. A rezerva je přesně to, co chrání telefon při neočekávaném namáhání: když si na něj sednete, spadne z výšky nebo ho dítě ohne špatným směrem.
Trh skládaček přitom roste. Counterpoint Research očekává v roce 2026 nárůst o zhruba 20 %, i když skládačky zatím tvoří jen asi 1,6 % celkového trhu se smartphony. Zájem neklesá, ale kupující mají právo vědět, že ne všechny skládačky jsou si v odolnosti rovny.
Google posunul Pixel 11 Pro Fold od potenciálně nebezpečného selhání k „pouze“ strukturálnímu. Je to pokrok. Ale dokud anténní linie vedle pantu zůstávají předem narýsovanou linií zlomu, je to pokrok s hvězdičkou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman