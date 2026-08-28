První vizualizace Samsung Galaxy S27: Až nápadně se přibližuje iPhonu a opouští design, který známe roky

Koncem srpna 2026 se na sociálních sítích objevily první vizualizace chystané řady Samsung Galaxy S27, konkrétně modelů Pro a Ultra. Nepocházejí od Samsungu, stojí za nimi renomovaný leaker Ice Universe a krátce poté je doplnil rendery Sonny Dicksona, známého především z prostředí úniků kolem Applu. Přesto vyvolaly vlnu diskusí, protože ukazují něco, co Samsung u vlajkové řady Galaxy S nedělal roky: velký souvislý kamerový blok na zadní straně, vizuálně nápadně podobný tomu, co Apple nasadil u iPhonu 17 Pro. Samsung by tím opustil svůj charakteristický motiv samostatných čoček v jedné linii, který podle vlastních designových materiálů používá od Galaxy S21, tedy od roku 2021. Nejde o kosmetickou úpravu. Jde o možný zlom v rozpoznatelném vzhledu nejvýznamnější řady telefonů s Androidem na trhu.
Co přesně úniky ukazují
Vizualizace od Ice Universe rozlišují dva modely. Vlevo stojí Galaxy S27 Pro se svisle skládanými samostatnými čočkami, tedy v principu evoluce současného designu. Vpravo je S27 Ultra a ten vypadá zásadně jinak. Místo jednotlivých kruhových výřezů se na horní části zad rozprostírá široký zvýšený panel, takzvané plateau, do kterého jsou zapuštěné senzory i blesk.
Právě tento prvek budí pozornost. Apple u iPhonu 17 Pro oficiálně používá podobný princip, tedy horní kamerový modul rozprostřený přes větší část šířky telefonu. Uniklý S27 Ultra přebírá stejnou logiku, i když vnitřní rozložení senzorů zůstává odlišné. Zbytek telefonu si podle dostupných podkladů zachovává hranatou siluetu typickou pro řadu Ultra. Podobnost s iPhonem se tedy koncentruje do jednoho místa, ale je to místo, na které se člověk dívá pokaždé, když telefon položí na stůl.
Důležité upozornění: jde o CAD mockupy a neoficiální rendery, nikoli o oficiální materiály Samsungu. SamMobile sám při publikaci vyzývá k opatrnosti. Váhu ale dodává to, že stejný designový směr naznačuje více zdrojů: Ice Universe, Dickson a server 9to5Google, který navíc uvádí informace od dalšího leakera Maxe Jambora.
Pět let jedné identity, a teď zlom
Aby bylo jasné, co Samsung případně opouští, stojí za to podívat se zpátky. Korejský výrobce na vlastním designovém blogu popisuje lineární kamerovou identitu jako prvek, který řadu Galaxy S definuje od modelu S21. U Galaxy S22 přidal takzvaný contour cut, kamerový modul plynule navazující na rám. U Galaxy S23 contour cut odstranil a sjednotil všechny modely na samostatné čočky v jedné vertikální linii. A u Galaxy S25 tento motiv dále rozvinul do podoby „Elevated Floating“, tedy čoček opticky vystupujících nad tělo bez klasického kamerového ostrova.
Právě tato postupná evoluce dávala řadě Galaxy S vizuální konzistenci, kterou konkurence neměla. Kdo viděl záda telefonu se třemi samostatnými kruhy v řadě, věděl, že drží Samsung. Přechod na velký kamerový blok by tuto okamžitou rozpoznatelnost rozmělnil.
Podle nás je to nejodvážnější designový krok, který Samsung u vlajkové řady za posledních pět let zvažuje. A zároveň nejrizikovější, protože vizuální přiblížení k iPhonu může část fanoušků odradit.
Proč zrovna teď a proč zrovna Ultra
Změna nepřichází z prázdna. Korejský průmyslový server ETNews v dubnu 2026 informoval, že Samsung u řady S27 plánuje rozšíření portfolia o model Pro a přestavbu celého lineupu na čtyři modely jako reakci na Applovu čtyřčlennou řadu iPhonů. V srpnu pak ETNews doplnil, že u S27 Ultra dojde ke snížení počtu zadních kamer ze čtyř na tři: zmizí 10Mpx teleobjektiv s 3× zoomem, zůstane 50Mpx skládaný teleobjektiv s 5× přiblížením. Důvodem mají být rostoucí náklady na komponenty.
A je tu ještě třetí střípek. Korejský NewsPim v říjnu 2025 napsal, že Samsung interně ukončil vývoj slim/Edge linie po slabém přijetí Galaxy S25 Edge. Jenže design pro zrušený S26 Edge už byl hotový a 9to5Google nyní tvrdí, že právě kamerový pruh z tohoto zrušeného modelu se mohl přetavit do nové podoby S27 Ultra.
Tři souběžné tlaky (rozšíření portfolia, úspora na kamerách a recyklace designu ze zrušeného projektu) dohromady vysvětlují, proč Samsung sahá k tak výrazné změně právě u této generace. A proč právě u modelu Ultra: ten podle ETNews tvořil 46 % globálně prodaných kusů řady S25. V Česku byl zájem ještě výraznější; Samsung při startu prodeje S26 uvedl, že Ultra tvořilo přes 70 % objednávek v kombinaci s novými sluchátky Buds4. Redesign Ultra není okrajový experiment. Je to zásah do srdce řady.
Co to znamená pro českého kupce
Oficiální český termín ani cena Galaxy S27 zatím neexistují. Pokud ale Samsung zopakuje letošní rytmus (řadu S26 v Česku představil 25. února 2026, do prodeje šla 11. března), dá se čekat, že S27 dorazí na přelomu února a března 2027. Základní S26 startoval na 23 999 Kč, Ultra na 35 699 Kč.
Prakticky vzato:
- Kdo potřebuje telefon teď, má v S26 Ultra jistotu čtyř zadních kamer a prověřený design.
- Kdo chce nový design nebo ho láká model Pro, může počkat půl roku na S27.
- Kdo kupuje hlavně kvůli fotografické flexibilitě, by měl vědět, že S27 Ultra podle dostupných informací přijde o 3× teleobjektiv.
Z raných úniků barev (kanál The Cipher Project na Telegramu zmiňuje černou, bílou, modrou, fialovou a růžovou) se dá usoudit, že Samsung chystá pestřejší paletu než letos. Ale ani barevný seznam zatím není finální.
Kopírování, nebo konvergence?
Přímý důkaz, že Samsung záměrně kopíruje Apple, v žádném z dostupných zdrojů není. Fakta ale mluví jasně: dva největší výrobci smartphonů na světě se u svých vlajkových modelů pro rok 2027 mohou shodnout na podobném principu horního kamerového plateau. Spíš než o kopírování jde podle nás o konvergenci, podobně jako se před lety celý trh shodl na výřezu v displeji nebo na zaoblených hranách.
Jenže Samsung měl něco, co ho od této konvergence chránilo: vlastní, jasně čitelnou kamerovou identitu. Pokud ji teď opustí, získá modernější vzhled, ale ztratí okamžitou rozpoznatelnost. Jestli to byl správný obchod, ukáže až hotový telefon na pódiu někdy v únoru 2027.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman