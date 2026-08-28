Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

První vizualizace Samsung Galaxy S27: Až nápadně se přibližuje iPhonu a opouští design, který známe roky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Uniklé podklady ukazují Galaxy S27 Ultra s velkým kamerovým modulem přes horní část zad, řešením, které Samsung nikdy nepoužil, ale Apple ano.
Android telefon Samsung Galaxy S22 Ultra

Android telefon Samsung Galaxy S22 Ultra

Zdroj: Uživatel Hajoon0102 / Creative Commons / CC BY-SA
Reklama
Další články z Mobify.cz
Samsung vykoumal, jak zrychlit AI čipy o desítky procent. Tajemství se skrývá v kabeláži, na kterou nikdo nemyslel
Samsung vykoumal, jak zrychlit AI čipy o desítky procent. Tajemství se skrývá v kabeláži, na kterou nikdo nemyslel
Pixel 11 Pro Fold nevydržel brutální test odolnosti a rozlomil se. Jedna věc se ale oproti minulosti výrazně zlepšila
Pixel 11 Pro Fold nevydržel brutální test odolnosti a rozlomil se. Jedna věc se ale oproti minulosti výrazně zlepšila

Nejnovější skládačka od Googlu praskla v rukou Zacka Nelsona z kanálu JerryRigEverything. Tentokrát ale bez...

Řidiči Tesly oklamali autopilota figurkou Dwayne Johnsona. Teď musí miliony aut projít aktualizací
Řidiči Tesly oklamali autopilota figurkou Dwayne Johnsona. Teď musí miliony aut projít aktualizací

Čínský regulátor nařídil Tesle softwarovou opravu 2,74 milionu vozů. Proč? Systém hlídání pozornosti řidiče...

Sony oživuje legendární sluchátka WH-1000XM4 v nové verzi. Budou levnější, ale jedno zhoršení vás nemile překvapí
Sony oživuje legendární sluchátka WH-1000XM4 v nové verzi. Budou levnější, ale jedno zhoršení vás nemile překvapí

Sony chystá na září 2026 model WH-1000XM4C za 250 eur, cca 6 000 Kč. Výdrž baterie ale klesla pod úroveň...

Apple konečně prozradil plán na tři roky dopředu. Fotoaparáty iPhonu čeká revoluce, jakou jsme u něj ještě neviděli
Apple konečně prozradil plán na tři roky dopředu. Fotoaparáty iPhonu čeká revoluce, jakou jsme u něj ještě neviděli

Proměnlivá clona, ​​obří snímač, 200Mpx teleobjektiv. Únik z čínského dodavatelského řetězce odhalil čtyři...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.