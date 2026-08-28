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Leknessund čekal na vítězství v Grand Tour celou kariéru. Přišlo v den, kdy Norsko truchlí za krále

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Když se Andreas Leknessund vydal 7,5 kilometru před cílem sedmé etapy Vuelty sám vzhůru k Aramón Valdelinares, měl na ruce černou pásku. Stejně jako jeho norský týmový kolega Tobias Halland Johannessen.
Leknessund čekal na vítězství v Grand Tour celou kariéru. Přišlo v den, kdy Norsko truchlí za krále

Leknessund čekal na vítězství v Grand Tour celou kariéru. Přišlo v den, kdy Norsko truchlí za krále

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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