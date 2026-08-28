Leknessund čekal na vítězství v Grand Tour celou kariéru. Přišlo v den, kdy Norsko truchlí za krále

Norsko se toho rána probudilo do smutku. Král Harald V. zemřel v pátek v 6:35 v nemocnici v Oslu ve věku 89 let. Krátce před startem etapy se norští cyklisté postavili do čela pelotonu a uctili jeho památku.
O několik hodin později projel Leknessund cílem jako první. A za ním přijel Johannessen. První a druhé místo pro norský Uno-X. V den, který začal zprávou, proti níž je sportovní vítězství samozřejmě maličkost. Přesně tak o něm po dojezdu mluvil i sám Leknessund. „Je to malá věc v širším kontextu, ale přesto je díky tomu dnešek ještě výjimečnější,“ řekl viditelně dojatý vítěz.
Čtyřikrát byl druhý. Tentokrát už se neohlížel
Pro Leknessunda přitom nešlo jen o další vítězství norského cyklisty. Na tenhle okamžik čekal celou profesionální kariéru.
Na Giru už čtyřikrát dokončil etapu na druhém místě. Závodil na největších etapových závodech světa, oblékl růžový dres lídra Gira, ale individuální etapové vítězství na Grand Tour mu stále chybělo. Sedmá etapa Vuelty přitom nebyla dnem, kdy by si mohl jednoduše počkat na závěrečný kopec.
Leknessund strávil prakticky celý den vpředu. Do úniku se dostal společně s Woutem van Aertem, Alexejem Lucenkem a Eddiem Dunbarem. Později se k nim dotáhl Johannessen. Před závěrečným stoupáním tak mělo Uno-X v pětičlenné vedoucí skupině dva jezdce. A právě to rozhodlo.
Leknessund po dojezdu přiznal, že přítomnost Johannessena mu dodala sebevědomí. Považoval svého týmového kolegu za nejlepšího vrchaře celé skupiny a Uno-X vědělo, že v závěrečném stoupání musí jeden z Norů zkusit odjet. Nakonec dostal prostor Leknessund. „Pustil moje kolo a dal mi vítězství,“ poděkoval později Johannessenovi.
Uno-X nevyhrálo jen etapu. Vzalo první dvě místa
Leknessundův útok 7,5 kilometru před cílem už nikdo nezachytil. Johannessen mezitím dokázal setřást Van Aerta a dojel druhý. Uno-X tak nezískalo pouze první vítězství při svém debutu na Vueltě. Obsadilo první dvě místa jedné z nejtěžších dosavadních etap závodu, která nabídla 3 685 výškových metrů a končila téměř dva kilometry nad mořem.
A právě tady začíná být příběh ještě zajímavější. Norský tým totiž v posledních dvou sezonách systematicky dokazuje, že jeho ambice už dávno nekončí u sympatické účasti na největších závodech.
Jonas Abrahamsen vyhrál etapu Tour de France 2025. Fredrik Dversnes přidal letos Giro. Søren Wærenskjold letos vyhrál na Tour. A teď Leknessund na Vueltě. Uno-X tak slavilo etapové vítězství na posledních čtyřech Grand Tours, kterých se zúčastnilo.
To už není náhoda ani jednorázový norský úspěch.
Na norské vítězství čekala Vuelta šestnáct let
Symboliku dne ještě zvýrazňuje jméno posledního Nora, který před Leknessundem vyhrál etapu Vuelty. Thor Hushovd. Mistr světa, dvojnásobný vítěz bodovací soutěže Tour de France a jedna z největších postav norské cyklistiky triumfoval v Murcii v roce 2010. Od té doby uplynulo šestnáct let.
A Hushovd dnes stojí v čele Uno-X Mobility jako generální manažer. Člověk, který Norsku přivezl předchozí etapové vítězství na Vueltě, tak sledoval další z týmového auta. Navíc v den, který pro jeho zemi znamenal něco úplně jiného než sport.
Král Harald měl ke sportu blíž než většina evropských monarchů
Černé pásky norských jezdců nebyly pouze formální reakcí na úmrtí hlavy státu. Harald V. měl ke sportu osobní vztah.
Ještě jako korunní princ reprezentoval Norsko v jachtingu na třech olympijských hrách – v Tokiu 1964, Mexico City 1968 a Mnichově 1972. Při hrách v Tokiu byl dokonce norským vlajkonošem. Později zůstal výrazným podporovatelem norského sportu.
Právě proto měla fotografie norských cyklistů s černými páskami na startu Vuelty hlubší význam. Nešlo jen o týmovou povinnost. Norsko přišlo o panovníka, který sám znal pocit reprezentovat svou zemi na největší sportovní scéně.
„Nečekal jsem, že to bude tak emotivní“
Leknessund po dojezdu dlouho hledal slova. Jeho první vítězství na Grand Tour by za normálních okolností bylo především osobním zadostiučiněním po letech čekání a čtyřech druhých místech. Tentokrát se ale smíchalo několik různých emocí.
Radost z vítězství. Vděčnost Johannessenovi. Hrdost na Uno-X. A vědomí toho, co se právě děje doma. „Je těžké popsat, co to znamená. Nečekal jsem, že to bude tak emotivní,“ přiznal.
Sport má někdy zvláštní schopnost vytvářet příběhy, které by ve scénáři působily příliš vykonstruovaně.
V pátek ráno zemřel norský král. O několik hodin později vyjeli norští cyklisté na jednu z nejtěžších etap Vuelty s černými páskami na rukou. A v cíli stáli dva z nich na prvních dvou místech.
Leknessund přitom nepotřeboval tvrdit, že vítězství dokáže dát událostem dne nějaký vyšší význam. Naopak sám připomněl, že ve srovnání s tím, co Norsko prožívá, je cyklistika jen malou věcí. Možná právě proto ten obraz funguje tak silně.
Černá páska na ruce, první vítězství kariéry na Grand Tour a o několik sekund později další Nor v cíli. V den, kdy doma nikdo neslavil úplně bez smutku.
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Zdroje: La Vuelta – Leknessund claims a royal success [1], La Vuelta – Andreas Leknessund: „I didn’t expect it to be this emotional“ [2], Cyclingnews – Vuelta a España: Andreas Leknessund, Tobias Johannessen solo away from Wout van Aert in Uno-X Mobility 1-2 on stage 7 [3], The Royal House of Norway – HM King Harald V, 1937–2026 [4], Government of Norway – King Harald V has died: The Prime Minister’s Speech [5].