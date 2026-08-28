Celofánový sáček a mrkev zůstane křupavá celou zimu. Metodu znaly naše babičky, dnes ji většina zahrádkářů ignoruje

Skladování mrkve tak, aby zůstala čerstvá až do jara, se může zdát trochu jako kouzelnický trik, ale jde jen o to
pochopit jednoduché, ale účinné metody, jak prodloužit její životnost. S těmito strategiemi bude vaše mrkev jednou z hvězd vaší kuchyně ještě dlouho po skončení její vrcholné sezóny. Základy skladování mrkve
V první řadě je třeba podle webu
Gardeners skladovat tuto zeleninu v chladu, temnu a vlhku, aby zůstala v té nejlepší kondici. Optimální teplota pro skladování mrkve se pohybuje mezi 0-4 °C. Nižší teploty mohou způsobit zmrznutí a zkažení, zatímco ty vyšší zase dokážou podpořit nežádoucí klíčení nebo hnilobu. Zdroj fotografie: Freepik Ať už použijete písek, chladničku, nebo dokonce sáček, klíčem ke stále čerstvé mrkvi je udržet správné prostředí, Příprava mrkve ke skladování
Předtím, než mrkev uložíte, je důležitá správná příprava. Pro začátek vždy skladujte pouze vyzrálé a nepoškozené kusy
Odstraňte všechny, které vykazují známky hniloby nebo je napadli škůdci. Poté mrkev jemně omyjte pod tekoucí studenou vodou (nedrhněte ji příliš silně, protože byste mohli poškodit její slupku). Nakonec ji osušte nebo nechte zcela uschnout na vzduchu. Nespěchejte – pamatujte si, že vlhkost na povrchu může vést k rychlejšímu zkažení.
Před skladováním také odstraňte vrcholky mrkve. Zelené části totiž mohou odčerpávat vlhkost z kořenů, což může způsobit jejich vysychání nebo gumovatění.
Zdroj fotografie: Pixabay Aby si mrkev uchovala svou čerstvost ještě dlouho po sklizni, měli byste ji správně uskladnit – pomoci vám může docela obyčejný sáček. Moderní techniky skladování
Tradičně se mrkve skladovala v písku nebo dokonce v zemi, jak potvrzuje i web
MasterClass – ovšem dnes už není tak snadné tyto metody zrealizovat, protože na to obvykle není prostor (podobně je to s technikou používající listy jeřabin, o níž Chalupáři-Zahrádkáři také informovali). V paneláku vám tak mnohem lépe poslouží sázka na celofánové sáčky. Ty pomáhají udržet vlhkost a zachovat čerstvost skladované zeleniny, jejich použití je snadné. Vložte suchou mrkev do celofánových sáčků. Před jejich uzavřením vypusťte co nejvíce vzduchu. Skladujte je v chladničce v zásuvce na zeleninu Tento způsob pomáhá udržovat správnou vlhkost v okolí mrkve a zachovává ji křupavou.
VIDEO Jak na podzim vysévat mrkev a petržel – je to snadné a uspíšíte tak úrodu v příštím roce
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři