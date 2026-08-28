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Celofánový sáček a mrkev zůstane křupavá celou zimu. Metodu znaly naše babičky, dnes ji většina zahrádkářů ignoruje

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Chladné, tmavé a mírně vlhké – tak by mělo vypadat ideální prostředí pro skladování mrkve. A skvěle vám může pomoci i sáček.
Jak na skladování mrkve: Vydrží čerstvá do jara, pomůže k tomu sáček

Jak na skladování mrkve: Vydrží čerstvá do jara, pomůže k tomu sáček

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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