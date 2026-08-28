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Přezrálé rajče do zavařeniny dát můžete, ale jedno jiné vám celou sklenici zničí. Pozná se na první pohled

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Aby vám zásoba rajčat vydržela opravdu dlouho, osvojte si různé způsoby konzervace. Vždy však dbejte na kvalitu vstupních surovin.
Jak na nakládaná rajčata – famózní chuť není omezena velikostí sklenice

Jak na nakládaná rajčata – famózní chuť není omezena velikostí sklenice

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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