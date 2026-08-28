Přezrálé rajče do zavařeniny dát můžete, ale jedno jiné vám celou sklenici zničí. Pozná se na první pohled

Pokud si chcete uchovat úrodu svých rajčat na horší časy, určitě byste neměli pohrdnout starým dobrým zavařováním. Aby však byl jeho výsledek vždy takový, jaký dozajista očekáváte, měli byste si osvojit několik důležitých maličkostí.
Pozor na kvalitu rajčat
Do zavařenin se totiž rozhodně nehodí vše, co máte takříkajíc po ruce. Přezrálá rajčata jsou OK – ale ta, která začínají třeba trochu hnít nebo
jeví jiné známky kažení, už sem určitě nedávejte (a nepomůže ani odkrojení postižené části). Nespoléhejte na to, že vysoké teploty patogeny zničí – obvykle tomu tak bohužel nebývá a hotové výrobky se rychle kazí, jak potvrzuje i web Extension. A co si z rajčat připravit? Zdroj fotografie: Pixabay Aby ani jedno jediné rajče z vaší letošní úrody nepřišlo nazmar, musíte vše včas zpracovat – třeba do podoby chutné omáčky. Domácí rajčatový protlak za pouhou půlhodinu
Pokud opravdu nemáte času nazbyt, pak vsaďte na tuhle kuchyňskou rychlovku. Hotovo budete mít dřív, než si vypijete kávu. Co budete potřebovat?
Čerstvá rajčata (asi 5 kg) Sůl podle chuti
Rajčata nakrájejte na kousky a rozemelte je třeba v mlýnku na maso. Vzniklou rajčatovou drť přelijte do hrnce a přiveďte ji k varu.
Jakmile se začne vařit, rajčatovou dužinu propasírujte sítem, abyste získali šťávu. Dužinu nechte chvíli odstát v sítku, aby z ní odtekla veškerá zbývající šťáva, a nakonec ještě vše protlačte lžící. Získaný rajčatový protlak osolte a 15 minut povařte. Vše přelijte do sterilizovaných sklenic a ihned je uzavřete. Výhody domácího rajčatového protlaku
A proč si vlastně domácí protlak připravovat? Výhod je hned několik a zaručeně je oceníte.
Čerstvost: Domácí rajčatový protlak se na rozdíl od toho kupovaného v obchodě nevaří dlouho, takže si zachovává více vitamínů a živin. Chuť: Intenzivní a živá chuť domácích produktů předčí jejich komerční protějšky. Účinnost: Výroba rajčatového protlaku doma šetří drahocenný čas, energii a zdroje. Zdroj fotografie: Depositphotos Abyste si mohli užít chuť rajčat se vším všudy i uprostřed zimy, zavařte je. Proces sterilace je snadný a zachová v nich většinu chuti. Možnosti skladování protlaku z rajčat
Domácí rajčatový protlak můžete skladovat ve sterilizovaných sklenicích a uchovávat je na chladném a tmavém místě, jak radí web
TheWashingtonPost. Případně ho lze rovněž zmrazit ve vzduchotěsných sáčcích vhodných do mrazničky. A vyzkoušet můžete i oblíbený pražský způsob nákládání okurek, který je v redakci Chalupáři-Zahrádkáři velmi oblíbený.
VIDEO Nakládané okurky výborné a jednoduché (stačí jen vyzkoušet)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři