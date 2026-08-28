Okurkám, rajčatům i paprikám žloutnou listy a většina zahrádkářů netuší proč. Řešení za pár korun je přitom v každé lékárně

Manganistan draselný (KMnO4) je sloučenina draslíku a manganu, známá také pod názvem „hypermangan“. Jedná se o tmavě fialový a krystalický prášek, který se často využívá v chemii, lékařství a dalších odvětvích lidské činnosti. Ovšem skvěle ho lze využít i na zahradě – a to jako perfektní prostředek proti žloutnutí listů.
Proč rostliny žloutnou
Žluté listy na okurkách, rajčatech a paprikách jsou často známkou nedostatku
živin nebo jiných stresových faktorů. Existuje však jednoduché a finančně nenáročné řešení tohoto problému: listová výživa na bázi manganistanu draselného. Rostliny totiž potřebují ke své spokojenosti všechny základní živiny: dusík, fosfor, draslík a stopové prvky. Jedině tak budou prospívat a poskytovat vám bohatou úrodu. Nedostatek živin může vést ke žloutnutí listů, zpomalení růstu a snížení výnosů. Zabránit tomu může právě manganistan.
K přípravě tohoto účinného listového hnojiva budete potřebovat následující ingredience:
Malé množství manganistanu draselného (na špičku nože). 3 litry vody 1 šálek mléka 10 kapek jódu
Manganistan bez potíží pořídíte v lékárně, a to za pár korun. A na témže místě si opatřete i jód. Chtějte
jódovou tinkturu nebo Jodisol, které můžete snadno dávkovat po kapkách. Běžný tuhý jód by se vám totiž ve vodě rozmíchával jen velmi těžko. Mléko pak vybírejte pokud možno plnotučné a čerstvé – obsahuje totiž nejvíce užitečných látek a pomáhá rostliny skvěle vyživit a zajistit tak správně probíhající metabolické procesy. Zdroj fotografie: Depositphotos Jak na přípravu hnojiva z manganistanu
Rozpusťte manganistan draselný ve 3 litrech vody. S množstvím buďte opatrní, protože nadměrné množství tohoto užitečného pomocníka může rostliny poškodit. Do roztoku manganistanu draselného přidejte 1 šálek mléka a důkladně promíchejte. Mléko obsahuje prospěšné živiny, jež mohou pomoci zlepšit zdraví rostlin.
Pro zvýšení účinnosti této listové výživy do ní přidejte 10 kapek jódu. Jód je známý svými pozitivními účinky na růst rostlin a odolnost vůči chorobám.
V samostatné nádobě smíchejte 1 polévkovou lžíci jedlé sody s až 2 litry vody a směs dobře promíchejte. Roztok jedlé sody smíchejte s roztokem manganistanu draselného, a nakonec opravdu dobře promíchejte. Zdroj fotografie: Freepik Použití roztoku na zahradě
Pro listovou aplikaci zřeďte 1 šálek připraveného roztoku v 5 litrech vody. Pro dosažení optimálních výsledků použijte tento postřik jednou za 25 až 30 dní. Nanášejte ho hojně – vždy nejlépe až do skanutí. Ovšem vždy výhradně v ranních a večerních hodinách. Minimalizujete tak riziko poškození od slunce.
Vyvarujte se postřiku květů nebo mladých plodů, aby nedošlo k jejich poškození. Před ošetřením záhonu vždy proveďte zkušební aplikaci na malé ploše, abyste se ujistili, že žádná rostlina nemá na roztok nežádoucí reakci.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři