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Okurkám, rajčatům i paprikám žloutnou listy a většina zahrádkářů netuší proč. Řešení za pár korun je přitom v každé lékárně

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Pokud chcete zabránit listům paprik, rajčat a okurek ve žloutnutí, nasaďte do boje účinného pomocníka – manganistan draselný.
Žluté listy okurek, rajčat i paprik zachrání manganistan draselný

Žluté listy okurek, rajčat i paprik zachrání manganistan draselný

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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