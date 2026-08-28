Samantha Carterová z Hvězdné brány slaví 61 let. Amanda Tapping dala blond vlasům sbohem a šediny ani vrásky neskrývá

Amanda Tapping v seriálu Hvězdná brána, FOTO: MGM / distr. FTV Prima Amanda Tapping v seriálu Hvězdná brána, FOTO: MGM / distr. FTV Prima Amanda Tapping v seriálu Hvězdná brána, FOTO: MGM / distr. FTV Prima Amanda Tapping v seriálu Hvězdná brána, FOTO: MGM / distr. FTV Prima Amanda Tapping v seriálu Hvězdná brána, FOTO: MGM / distr. FTV Prima Amanda Tapping v seriálu Hvězdná brána, FOTO: MGM / distr. FTV Prima
Amanda Tapping, kterou český divák zná ze seriálu Hvězdná brána, slaví jednašedesáté narozeniny. Fanoušci populárního sci-fi by v ní ale dřívější televizní hrdinku hledali jen stěží. Herečka a režisérka se rozhodla jít cestou přirozeného stárnutí a s hrdostí vystavuje na odiv své prošedivělé vlasy i vrásky.
Zlaté časy v uniformě
Televizní diváci si herečku pamatují především jako velmi energickou a sympatickou blondýnku z dnes už kultovního seriálu
. Do role Samanthy Carterové nastoupila v roce 1997 a stala se jedním z hlavních pilířů celého příběhu. Producentský tým tehdy vytvořil na televizních obrazovkách nevídanou kombinaci špičkové vědkyně a akční vojenské velitelky. Hvězdná brána
Seriálový nadřízený Jack O’Neill v podání
její přínos dokonce označil za opravdový národní poklad. O obrovské popularitě celého formátu svědčí fakt, že jej v současnosti opakovaně vysílá stanice Prima COOL, a to už několik let. Tapping se objevila ve více než dvou stovkách epizod a u vesmírného fenoménu strávila přes deset let svého života. Richarda Deana Andersona Otevřeně o psychických stínech
Tapping si během nedávné globální pandemie prošla závažnými psychickými problémy. Celou situaci ještě výrazně zhoršil odchod její milované maminky. V minulosti se rodina musela vyrovnat také se ztrátou bratra Stevena, který trpěl těžkou formou epilepsie a zemřel v prosinci roku 2006.
Dnes o těchto křehkých tématech mluví naprosto veřejně na svých
profilech na sociálních sítích. Pravidelně tam komunikuje se svými fanoušky a sdílí střípky ze současného života. Právě na nedávných záběrech je naplno vidět obrovská fyzická proměna, kdy typický světlý sestřih nahradila přirozeným prošedivělým účesem. A nestydí se ani za své vrásky.
Cesta do režisérského křesla
Herečka si postupem let vybudovala pevnou pozici také na druhé straně kamery. Důležitým projektem se pro ni stal seriál Svatyně, kde ztvárnila hlavní hrdinku Helen Magnus a současně působila jako výkonná producentka. Tvorba vizuálně složitých scén se zeleným plátnem ji naprosto pohltila a režii začala věnovat maximum svého času.
Jako režisérka se podílela na natáčení oblíbených titulů jako Lovci duchů, Cestovatelé časem nebo Sabrinina děsivá dobrodružství. Její práce vyvrcholila v roce 2024 ziskem prestižní ceny kanadského sdružení režisérů za seriál Mrtví mladí detektivové. Mimořádný profesní zápal jí zajistil odhadované jmění ve výši pěti milionů dolarů.
Rodinné zázemí ve Vancouveru
Domov vybudovala Amanda Tapping v kanadském Vancouveru, kde žije se svým manželem Alanem Kovacsem. Svatbu měli v roce 1994 a herečka si tuto lokalitu velmi pochvaluje i kvůli blízkosti televizních ateliérů. V březnu 2005 se jim narodila dcera Olivia. Mateřské povinnosti tehdy znamenaly jen drobnou pauzu v jejím jinak plném natáčecím kalendáři.
Když zrovna nestojí před nebo za kamerou, věnuje energii pomoci ohroženým dětem. Působí jako mluvčí organizace UNICEF a vybudovala vlastní charitativní nadaci Sanctuary for Kids. Za tuto aktivitu si převzala čestný doktorát a prestižní ocenění Žena roku.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, celebritynetworth).