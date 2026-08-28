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Samantha Carterová z Hvězdné brány slaví 61 let. Amanda Tapping dala blond vlasům sbohem a šediny ani vrásky neskrývá

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Herečka Amanda Tapping známá z Hvězdné brány slaví jednašedesáté narozeniny. Její život zasáhly těžké zkoušky i velká změna kariéry. Dnes je k nepoznání.
Amanda Tapping v seriálu Hvězdná brána

Amanda Tapping v seriálu Hvězdná brána

Zdroj: FOTO:MGM / distr. FTV Prima
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