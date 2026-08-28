Svitavské muzeum vystaví stříbrný poklad ukrytý přes 70 let. Čítá přes 4000 mincí

Svitavské muzeum vystaví stříbrný poklad ukrytý přes 70 let. Čítá přes 4000 mincíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Závěr léta bude pro pendlery dojíždějící autobusy do Prahy náročný. Organizace Ropid, která koordinuje...
Pracovníci Základní školy Kaplického v Liberci zažívají závěr prázdnin pod značným tlakem. Nejprve celou...
Motocyklistka nepřežila čtvrteční večerní srážku s osobním vozem u Jedovnic na Brněnsku. Řidič auta jí při...
Zatímco soukromí pořadatelé, kluby a festivaly musí Ochrannému svazu autorskému (OSA) odvádět poplatky do...
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