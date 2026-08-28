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Samsung otevřel betaverzi One UI 9 i pro levnější telefony. Majitelé Galaxy A55 mohou testovat jako první z řady A

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Samsung spustil testovací firmware One UI 9 pro Galaxy A55, první model střední třídy, u kterého signalizuje přístup k betě nového systému.
Telefon Android Samsung Galaxy S26, tři barvy

Telefon Android Samsung Galaxy S26, tři barvy

Zdroj: Uživatel 可恩 Ke En / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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