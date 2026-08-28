Samsung otevřel betaverzi One UI 9 i pro levnější telefony. Majitelé Galaxy A55 mohou testovat jako první z řady A

Samsung veřejný beta program One UI 9 oficiálně spustil 12. května 2026, tehdy výhradně pro vlajkovou řadu Galaxy S26. Jenže koncem srpna zaznamenal specializovaný web SamMobile na serverech Samsungu beta sestavu s označením A556SKSUAZZH5, určenou právě pro Galaxy A55. Takový firmware na serverech výrobce zpravidla předchází otevření registrace v aplikaci Samsung Members. Galaxy A55 se tak stává prvním konkrétně dohledaným modelem řady A, u kterého Samsung přípravu One UI 9 bety naznačil, byť samostatnou tiskovou zprávu pro tento telefon zatím nevydal.
Proč zrovna Galaxy A55
Samsung nikde oficiálně nevysvětlil, proč sáhl právě po A55. Odpověď ale naznačuje historie. Už v březnu 2025 Samsung rozšířil beta program One UI 7 na Galaxy A55, tehdy šlo o první případ, kdy se model řady A dostal do testovací větve nového systému. V dubnu 2026 pak Samsung pustil One UI 8.5 betu na Galaxy A36 5G, čímž potvrdil, že střední třída v beta programech není jednorázový experiment.
Galaxy A55 má navíc garantované čtyři generace systémových aktualizací a pět let bezpečnostních záplat. Je to jeden z nejdéle podporovaných modelů řady A, a tedy logický kandidát pro testování nového systému. Interní vývoj One UI 9 je přitom doložený i pro starší Galaxy A54, Samsung tedy pracuje s více modely, ale A55 je zatím jediný, u kterého se objevila pravděpodobná beta sestava.
Co One UI 9 přináší
One UI 9 stojí na Androidu 17. Samsung u něj v oficiální tiskové zprávě vyzdvihuje několik oblastí:
- Kreativní nástroje v Samsung Notes, nové možnosti úprav a formátování.
- Creative Studio přímo z Kontaktů, rychlý vstup do editoru bez přepínání aplikací.
- Přepracovaný Quick Panel, oddělené ovládání jasu, zvuku a přehrávače médií.
- Text Spotlight, funkce přístupnosti, která zvýrazňuje čtený text.
- Ochrana proti rizikovým aplikacím, systém aktivněji blokuje potenciálně nebezpečný software.
Důležité upozornění: Samsung sám uvádí, že dostupnost funkcí se liší podle modelu, regionu a verze One UI. Přesný seznam toho, co z výše uvedeného dorazí na A55, zatím zveřejněný není. Z dosavadní praxe lze čekat stejný základ systému, ale ne nutně kompletní výbavu vlajkových modelů.
Kontext, který stojí za zmínku: One UI 9 už mezitím běží stabilně. Nové skládačky Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 a Z Flip8, představené 22. července 2026, přišly s Androidem 17 a One UI 9 rovnou z výroby. A55 by tedy netestoval prototyp, ale systém, který Samsung nasadil na své nejdražší telefony.
Jak se do bety přihlásit a proč dvakrát zvážit
Registrace probíhá přes aplikaci Samsung Members. Postup je jednoduchý: otevřít Members, přihlásit se Samsung účtem, klepnout na registrační banner beta programu a potvrdit účast. Po schválení stačí jít do Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout a instalovat.
Háček je v dostupnosti. Samsung beta programy váže na konkrétní země. U One UI 9 oficiálně jmenoval Německo, Indii, Koreu, Polsko, Velkou Británii a USA. Česká republika v seznamu není. Český majitel A55 tedy nemá jistotu, že registrační banner vůbec uvidí.
A pak jsou tu rizika. Samsung výslovně upozorňuje, že beta software může obsahovat chyby, neúplné funkce a neočekávané chování. Před instalací doporučuje zálohu přes Smart Switch. Při odhlášení z bety dojde k resetu zařízení a smazání všech dat vzniklých během testování. Pro telefon, který člověk používá jako hlavní, to není triviální rozhodnutí.
Trend, ne výjimka
Podle nás nejde o jednorázový ústupek, ale o opatrný, selektivní posun. Samsung v posledních třech generacích One UI konzistentně rozšiřuje beta programy za hranice vlajkových modelů: One UI 7 na A55, One UI 8.5 na A36 a teď signály One UI 9 opět na A55. Vzorec je zřetelný: Samsung testuje na nejvhodnějších kandidátech ze střední třídy, tedy na modelech s dlouhou garantovanou podporou a dostatečně velkým počtem uživatelů pro sběr zpětné vazby.
Plošné otevření pro celou řadu A to ale není. Další modely jsou pravděpodobné, oficiální seznam Samsung zatím nevydal. Přesné české datum pro stabilní One UI 9 na Galaxy A55 rovněž chybí.
Majitelé Galaxy A55 si tak mohou připsat drobné vítězství: jejich telefon za zlomek ceny vlajkové lodi opět sedí u stolu, kde se rozhoduje o budoucí podobě systému. Stačí počkat, až Samsung otevře dveře dokořán.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman