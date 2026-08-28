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Google má v Pixelech skrytou aplikaci, která překoná i Fotoaparát. Nahradí ho tam, kde selhává

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Telefony Pixel mají v sobě aplikaci, o které většina uživatelů neví, a přitom umí to, co výchozí Fotoaparát nedokáže.
Android Google Pixel 11 telefon, růžový, komponenty

Android Google Pixel 11 telefon, růžový, komponenty

Zdroj: Engadget
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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