Google má v Pixelech skrytou aplikaci, která překoná i Fotoaparát. Nahradí ho tam, kde selhává

Jmenuje se Google Lupa (anglicky Magnifier) a Google ji vede jako samostatnou aplikaci zaměřenou na přístupnost, nikoli jako součást hlavního rozhraní Fotoaparátu. Právě proto působí „skrytě“, nenajdete ji v nabídce fotoaparátu, nefiguruje v reklamních kampaních na nové Pixely a Google ji představuje hlavně v materiálech pro uživatele se zrakovým postižením. Přitom řeší situaci, kterou zná každý: potřebujete rychle přečíst drobný tisk na etiketě, rozluštit tmavé menu za pultem nebo najít svůj let na odletové tabuli. Fotoaparát vám v tu chvíli pořídí fotku. Lupa vám rovnou ukáže text.
Co přesně Lupa umí a proč je to jiné než focení
Rozdíl mezi Lupou a Fotoaparátem není v kvalitě snímku, ale v tom, k čemu obraz slouží. Fotoaparát optimalizuje barvy, dynamický rozsah a ostrost pro hezkou fotografii. Lupa optimalizuje čitelnost.
Konkrétně nabízí:
- Živé zvětšení s plynulým zoomem a možností přepínat mezi objektivy (včetně makra pro jemný tisk)
- Zmrazení záběru – obraz zamrzne a vy ho můžete v klidu prohlížet, měnit kontrast, jas i barevné filtry
- Hledání textu – zadáte slovo a Lupa ho v záběru zvýrazní, automaticky na něj přizoomuje a telefon zavibruje, když najde shodu
- Live Search – funkce přidaná v červnovém Pixel Dropu 2025, která hledá text už v živém obrazu, aniž byste museli cokoli fotit
- Obraz v obraze při vysokém zoomu na modelech Pixel 7 Pro a novějších
- Svítilna přímo v rozhraní pro čtení v šeru
Neuložený zmrazený záběr se po zavření aplikace automaticky smaže. Žádné hromadění zbytečných fotek v galerii.
Kde Fotoaparát selhává a Lupa přebírá otěže
Představte si, že stojíte před odletovou tabulí na letišti a hledáte svůj spoj mezi desítkami řádků. Fotoaparátem pořídíte snímek, pak ho zvětšíte prsty a očima projíždíte řádek po řádku. Lupou napíšete číslo letu a aplikace vám ho okamžitě zvýrazní.
Totéž platí pro hustě potištěné etikety léků, jídelní lístky za sklem, úřední dokumenty s miniaturním písmem nebo vzdálené cedule. Ve všech těchto případech nepotřebujete hezkou fotku, potřebujete pracovní nástroj na čtení. A přesně tím Lupa je. Google ji ostatně vyvíjel ve spolupráci s organizacemi pro nevidomé a slabozraké, jako jsou britská RNIB a americká NFB, takže prioritou od začátku byla čitelnost, ne estetika záběru.
Oproti Google Objektivu (Lens) je Lupa zase jiná disciplína. Objektiv je vizuální vyhledávač, přeloží text, identifikuje rostlinu, najde produkt v e-shopu. Lupa nic nehledá na internetu. Prostě vám ukáže text tak, abyste ho přečetli.
Kdo ji může používat a jak ji najít
Lupa je dostupná výhradně na telefonech Pixel 5 a novějších, včetně celé řady Pixel 10 představené v srpnu 2025. Oficiálně nepodporuje Pixel Tablet. Na jiných telefonech s Androidem ji nenainstalujete; Google ji přímo označuje jako exkluzivní aplikaci pro Pixely.
Pokud ji ve svém Pixelu nevidíte, stáhněte ji z Google Play. Není zaručené, že je na každém Pixelu předinstalovaná, Google ve veřejných materiálech konzistentně odkazuje na Play Store jako hlavní cestu k instalaci.
Pro rychlý přístup doporučujeme nastavit Quick Tap: Nastavení → Systém → Gesta → Quick Tap → Otevřít aplikaci → Magnifier. Pak stačí dvakrát poklepat na záda telefonu a Lupa se spustí. V praxi je to rychlejší než hledat ikonu v šuplíku aplikací, a hlavně rychlejší než otevírat Fotoaparát, fotit a pak luštit.
Proč o ní skoro nikdo neví
Google Lupu komunikuje jako nástroj pro přístupnost, ne jako vlajkovou funkci kamery. V tiskových materiálech k novým Pixelům se dočtete o lepším nočním režimu, vylepšeném HDR a AI editaci fotek. O Lupě ne. Je schovaná v sekci přístupnosti, mezi čtečkami obrazovky a zvětšením písma. Jenže její praktický přínos dalece přesahuje komunitu slabozrakých uživatelů, kdokoli, kdo kdy marně mžoural na příbalový leták léku nebo se snažil rozluštit číslo na parkovacím automatu, by ji ocenil.
Podle nás je škoda, že Google tuhle aplikaci nepropojil přímo s rozhraním Fotoaparátu třeba jako samostatný režim. Místo toho zůstává stranou, v kategorii, kam se běžný uživatel nepodívá. Ale teď už víte, kde ji hledat.
Lupa z telefonu neudělá lepší fotoaparát. Udělá z něj lepší lupu, a to je přesně ta věc, kterou od telefonu občas potřebujete víc než hezký snímek.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman