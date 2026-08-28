Itálie zažívá dva extrémy najednou. Na jihu naměřili přes 44 °C, sever ničily obří kroupy

Na jihu Itálie téměř 45 °C
Nejextrémnější teploty byly v pátek zaznamenány v Kalábrii na jihu Apeninského poloostrova. V Torano Scalo v provincii Cosenza vystoupila teplota podle aktuálních údajů až na 44,6 °C. Samotná Cosenza zaznamenala 42,5 °C a San Cosmo Albanese 41,7 °C. Na řadě dalších míst v Kalábrii se maxima pohybovala kolem nebo nad 40 °C.
Obr. 1: Teploty v Evropě během pátku 28. srpna s rozpálenou Itálií (zdroj: Meteocentrum)
Velmi horko bylo také na Sicílii a Sardinii, kde teploty dosahovaly přibližně 43 °C. Extrém ještě zhoršuje vysoká vlhkost vzduchu. V některých částech Kalábrie se navíc v noci teploty udržovaly kolem 30 °C, takže lidský organismus prakticky nedostal možnost od denního horka odpočinout.
V devíti velkých italských městech byl kvůli horku vyhlášen nejvyšší, červený stupeň zdravotního varování. Týkal se mimo jiné Říma, Palerma, Catanie, Bari, Messiny nebo Reggio Calabria. Červený stupeň znamená, že vysoké teploty mohou představovat zdravotní riziko nejen pro seniory a chronicky nemocné, ale také pro zdravou populaci.
Pátá vlna veder letošního léta
Podle Euronews jde už o pátou výraznou vlnu veder, která letos Itálii zasáhla. Její současný vrchol připadl právě na pátek 28. srpna. Ve střední a jižní Itálii byly teploty místy až přibližně o deset stupňů vyšší, než je pro konec srpna obvyklé. Velmi teplý vzduch přichází od jihu, respektive ze severní Afriky. Spolu s ním se nad centrální a jižní část země dostává také saharský prach, který může být patrný v atmosféře a při západu Slunce. Saharský prach byl ostatně patrný během pátku i v České republice.
Horké a suché počasí zároveň znovu zvyšuje požární nebezpečí. V pohoří Morrone v regionu Abruzzo se během pátku znovu rozhořel požár, který zde hasiči likvidují už přibližně dva týdny. Na místě bylo nasazeno více než sto hasičů, členů civilní ochrany a dalších složek.
O několik set kilometrů dál úplně jiné počasí
Zatímco jižní Itálie bojovala s více než čtyřicetistupňovým horkem, sever země zažíval během stejného dne prudké bouřky.
Obr. 2: Předpověď Estofexu varovala před extrémně silnými bouřkami v severní Itálii (zdroj: Estofex)
Nejvýraznější byly v Lombardii. Už během ranních hodin zasáhlo oblast mezi Milánem, Bergamem a Brescií několik silných bouřek. V provincii Brescia se vytvořila mimořádně intenzivní bouřka s velkými kroupami.
V okolí měst Travagliato, Chiari, Coccaglio nebo Castenedolo dosahovaly kroupy podle italské veřejnoprávní televize RAI velikosti přibližně 7 až 8 centimetrů. Takové kroupy už mohou vážně poškodit automobily, střechy nebo zemědělské plodiny. Na fotografiích z postižené oblasti jsou vidět rozbitá skla a promáčknuté karoserie vozidel.
Bouřková aktivita pokračovala také během odpoledne. Silná bouřka zasáhla například Cremonu a její okolí. Doprovázely ji kroupy, přívalový déšť a prudké nárazy větru. Podle agentury ANSA byly zaplaveny podjezdy, vyvráceny stromy a poškozeny střechy. Kroupy poškodily stovky automobilů a hasiči vyjížděli k velkému množství událostí.
Kvůli očekávaným bouřkám platila v části Lombardie oranžová výstraha. V Miláně město preventivně uzavřelo parky a některá koupaliště. Italská civilní ochrana varovala před intenzivními lijáky, silnými nárazy větru, lokálními kroupami a četnou bleskovou aktivitou.
Rozhraní mezi vzduchovými hmotami bývá nejnebezpečnější
Na první pohled působí současná situace paradoxně, meteorologicky ale dává velmi dobrý smysl. Nad centrální a jižní Itálií se stále drží mimořádně teplá vzduchová hmota proudící od severní Afriky. Sever země se ale dostal do blízkosti frontálního systému spojeného s hlubší oblastí nízkého tlaku nad severozápadní Evropou.
Před frontou proudí ve spodních vrstvách atmosféry teplý a vlhký vzduch, zatímco ve vyšších hladinách přichází dynamicky výraznější proudění. Výsledkem je kombinace vysoké instability a střihu větru, která podporuje vznik organizovaných bouřek. Italská civilní ochrana už ve čtvrtek upozorňovala, že přes sever země přejde porucha (čára instability), která zvýší instabilitu především nad Piemontem a Lombardií. Současně očekávala silné jižní proudění nad Alpami a bouřky s přívalovými srážkami, kroupami a prudkým větrem.
Samotné horko tedy bouřky „nezpůsobilo“. Velmi teplý a vlhký vzduch ale představuje významný zdroj energie, který může při příchodu vhodného spouštěcího mechanismu - například fronty - umožnit vznik velmi intenzivních bouří.
Jižně od fronty pokračuje horko, slunečné počasí a příliv vzduchu od Afriky. V oblasti samotného rozhraní se ale teplý a vlhký vzduch dostává do kontaktu s chladnější vzduchovou hmotou a výraznější dynamikou atmosféry. Právě zde se může energie nahromaděná během horkého období projevit v podobě prudkých bouřek, přívalových srážek, velkých krup nebo nárazového větru.
To ale zároveň neznamená, že po každé vlně veder musejí přijít ničivé bouřky. Je k tomu potřeba souhra více faktorů; dostatek vlhkosti, atmosférická instabilita, vhodný spouštěcí mechanismus a u organizovaných bouří také dostatečný střih větru.
Extrémní bylo celé letošní léto
Současná epizoda přichází po mimořádně teplém průběhu léta v západní a jižní Evropě. Podle údajů Copernicus, na které upozorňuje WWF, byly červen a červenec 2026 dohromady nejteplejšími v historii měření pro západní Evropu. Průměrná teplota byla o 2,79 °C vyšší než průměr období 1991–2020 a téměř o 0,9 °C překonala předchozí rekord z roku 2022.
Obr. 3: Vysoké teploty moří jsou rizikové pro vznik extrémních srážkových jevů (zdroj: Meteocentrum)
Výrazně teplé bylo také Středozemní moře. V červnu zaznamenalo podle Copernicus Marine Service nejvyšší červnovou teplotu za dobu měření a lokální odchylky dosahovaly až přibližně 8 °C. V některých oblastech pak během července teplota mořské vody překročila 30 °C. Teplé moře samo o sobě silnou bouřku nevytvoří. Představuje ale rozsáhlý rezervoár tepla a vlhkosti, který může při vhodné synoptické situaci dodávat atmosféře další energii.
O víkendu se od horka částečně uleví
Během víkendu se má situace začít alespoň částečně měnit. Podle italského ministerstva zdravotnictví bude počet měst s červeným stupněm výstrahy postupně klesat. V sobotu jich má zbývat šest a v neděli čtyři - Catania, Messina, Palermo a Reggio Calabria.
Ani tím ale velmi teplé počasí na jihu Itálie okamžitě neskončí. Italská civilní ochrana očekává ještě v sobotu na jihu země plošně velmi vysoké maximální teploty, zatímco na severu bude po přechodu bouřkového systému situace podstatně proměnlivější. Itálie tak na konci srpna ukazuje dvě různé tváře extrémního letního počasí během jediného dne - na jihu teploty téměř 45 °C a tropické noci, na severu přívalové srážky, ničivé kroupy a silné bouřky.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz