Nemožné se má stát realitou, Heroes 3 dostane oficiálně remake. Má překonat i kultovní mody, trailer ukázal první záběry ve 3D

Roky to vypadalo jako zbožné přání. Poslední oficiální pokus o návrat legendární tahové strategie, HD Edition z roku 2015, obsahoval pouze základní hru The Restoration of Erathia bez obou datadisků. Fanoušci si mezitím postavili vlastní „živou verzi“ přes mody Horn of the Abyss a HD Mod, které přidaly nová města, kampaně, moderní rozlišení i turnajovou infrastrukturu. Oficiální remake se stal něčím, v co málokdo doufal. Teď Ubisoft ukázal první trailer s plně trojrozměrným světem Erathie a slibuje, že nový projekt spojí základní hru i datadisky Armageddon’s Blade a The Shadow of Death do jedné sjednocené kampaně. A má ambici překonat i to, co komunita budovala přes dekádu.
Co ukázal trailer a proč je to víc než vyhlazené sprity
První záběry nemají s původní fixní 2D izometrií nic společného. Remake běží na enginu Snowdrop, který Ubisoft používá třeba pro sérii The Division, a přechází na plně trojrozměrný svět s volnou kamerou. Trailer ukazuje dynamické nasvícení krajiny, reálné počasí, střídání ročních období a kompletně přepracované animace hrdinů i jednotek. Ubisoft výslovně zmiňuje podporu 4K rozlišení a modernizované audio.
Nejde tedy o kosmetickou úpravu starých spritů, jako tomu bylo u HD Edition. Vizuální jazyk se mění od základu, a právě tady bude největší zkouška. Fanoušci Heroes III jsou na původní art direction citliví. Stačí se podívat na české fórum Svět Might and Magic, kde HD Edition z roku 2015 sklízela skepsi kvůli osekanému obsahu i ceně. Nový remake bude muset dokázat, že trojrozměrná Erathia neztratí atmosféru té dvojrozměrné.
Devět frakcí, sjednocená kampaň a den jedna pro komunitu
Obsahově remake slibuje všech devět původních frakcí, všechny kampaně ze základní hry i obou datadisků propojené do jednoho souvislého příběhu, doplněné o nový prolog, epilog a nové filmové scény. Steam karta hry už teď uvádí:
- Online multiplayer až pro 8 hráčů s matchmakingem
- Simultánní tahy pro rychlejší partie
- Hot Seat pro lokální hraní
- Kompatibilitu s tisíci komunitních map a kampaní od prvního dne
- Editorové nástroje a herní hub pro uživatelský obsah
- Češtinu v rozhraní a titulcích
Vývoj má na starosti Ubisoft China se studii v Čcheng-tu a Šanghaji. Xavier Poix z Ubisoftu k oznámení uvedl, že cílem je uctít dědictví originálu z roku 1999, zmodernizovat ho pro novou generaci a „položit základy pro další kapitolu série“. Hra vyjde na PC, PS5 a Xbox Series X|S, což z remaku dělá víc než nostalgický PC projekt. Cena zatím oznámena nebyla, ale wishlist na Steamu je už aktivní.
Překonat HotA? Snazší se řekne, než udělá
Překonání kultovních modů je ambiciózní cíl a je potřeba být konkrétní. Horn of the Abyss není amatérský patch, je to de facto alternativní verze Heroes III, která přidává nové město Cove, desítky vlastních kampaní a map, masivní úpravy balancu, vylepšený editor a letitou kompetitivní scénu. HD Mod a jeho nadstavba HD+ zase řeší simultánní tahy, šachové hodiny, ochranu uložených pozic a další online vylepšení, která turnajová komunita denně používá.
Remake může nabídnout něco, co mody ze své podstaty nemohou: oficiální podporu, jednotné prostředí bez nutnosti instalovat několik různých komponent nad starou Complete Edition a moderní grafiku na konzolích. Ale HotA má náskok v balancu, turnajové praxi a hloubce komunitního obsahu, který se budoval přes dekádu. Příznačné je, že verze HotA 1.8.1 vyšla přesně 25. srpna 2026, tedy ve stejný den jako oznámení remaku. Komunita žije dál a nemá důvod čekat.
Podle nás remake reálně může fungovat jako pohodlná oficiální vstupní brána pro širší publikum, pro hráče, kteří chtějí Erathii ve 4K na velkém monitoru nebo na konzoli, aniž by řešili instalaci modů. Ale automatická náhrada soutěžního a modderského ekosystému HotA? To by vyžadovalo víc, než Ubisoft zatím oznámil: žádné nové frakce, žádné turnajové šablony, žádný konkrétní plán pro kompetitivní scénu.
Remake versus Olden Era: dvě různé hry, jedna značka
Remake není jediný projekt pod hlavičkou Heroes, který se právě děje. Od 30. dubna 2026 je v předběžném přístupu na Steamu Heroes of Might and Magic: Olden Era, ale to je úplně jiná hra. Olden Era je oficiální prequel od studia Unfrozen, který nabízí šest unikátních frakcí, tři herní režimy a průběžný vývoj na základě zpětné vazby hráčů. Remake od Ubisoftu je naproti tomu přímá rekonstrukce Heroes III: devět původních frakcí, původní kontinent, původní kampaně v novém kabátě.
Obě hry obsluhují jiné publikum. Olden Era cílí na evoluci žánru a živý vývoj, remake na nostalgii a širší oficiální návrat značky. Mohou koexistovat, a pokud Ubisoft doručí to, co slibuje, mohou se i doplňovat.
Erathia ve 3D s volnou kamerou, devíti frakcemi a sjednocenou kampaní zní jako sen, který fanoušci čtvrt století odkládali do kategorie „nikdy se nestane“. V roce 2027 se ukáže, jestli Ubisoft dokáže proměnit ten sen v hru, ke které se bude komunita vracet, nebo jestli si veteráni zase jen spustí HotA.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda