Bouřky udeřily mimořádnou silou. Kroupy zranily malé děti, místní něco takového nepamatují

Bouřková fronta přešla přes část Švýcarska během pátečního dopoledne a na několika místech po sobě zanechala výrazné škody. Jedním z nejpostiženějších regionů byl kanton Curych, kde si prudké krupobití vyžádalo více než 40 zraněných. Velkou část z nich tvořily děti. Kritická situace nastala zejména v obci Neftenbach poblíž Winterthuru, kde kroupy zasáhly také prostor u školy. Někteří zranění museli být převezeni k dalšímu ošetření do nemocnic.
Rozměry krup byly na švýcarské poměry mimořádné. Ve čtvrtích Wülflingen a Oberwinterthur padaly kusy ledu přibližně velké jako míčky na stolní tenis, na dalších místech meteorologové zaznamenali kroupy o průměru až šest centimetrů. Lidé na sociálních sítích ukazovali kusy ledu připomínající velikostí golfové míčky. Kroupy rozbíjely střešní okna, čelní a zadní skla automobilů a poškozovaly střechy domů.
Záchranáři měli během několika desítek minut napilno. Operační středisko v oblasti Curychu přijalo během pouhé půlhodiny přibližně 300 volání pro hasiče a dalších 150 žádostí o zdravotnickou pomoc. V severní části Winterthuru bylo v jednu chvíli nasazeno kolem dvaceti sanitních vozů. Zdravotníci ošetřovali především tržné rány, pohmožděniny a zranění způsobená pády během krupobití.
Ženu vážně zranil padající strom
Velmi vážnou událost zaznamenali také záchranáři v kantonu Solothurn. V obci Erlinsbach zasáhl padající strom 42letou ženu. Utrpěla těžká zranění a po prvotním ošetření byla převezena do nemocnice. V celém kantonu přijalo operační středisko během několika hodin přibližně 290 hlášení souvisejících s bouří.
Většina zásahů se týkala vody, která se dostávala do budov. Přibližně 180 oznámení souviselo se zatopenými objekty a dalších zhruba 110 případů s následky prudkého větru. Hasiči odstraňovali především popadané stromy, větve a zabezpečovali poškozené střechy. Silně zasaženy byly například oblasti Lebern, Olten a Gösgen.
Mimořádně prudké byly také nárazy větru. V kantonu Schaffhausen dosahovaly naměřené poryvy až 142 kilometrů v hodině. Během pouhých deseti minut tam místy spadlo více než dvacet milimetrů vody. Policie v Schaffhausenu přijala přibližně 90 oznámení o škodách a desítky stromů byly vyvráceny nebo polámány.
Vítr shazoval stožáry i kamiony
Výrazné škody bouře způsobila rovněž v kantonu Aargau. Policie evidovala přibližně 240 míst, kde museli zasahovat hasiči nebo další složky, přičemž do terénu vyjelo více než čtyřicet hasičských jednotek. Škody způsobovaly popadané stromy, voda v budovách i uvolněné části staveb.
V oblasti Birrfeld byla síla bouře natolik velká, že povalila čtyři masivní betonové stožáry vysokého napětí. Dva z nich dopadly na komerční budovu a sportovní halu v Birrhardu a oba objekty vážně poškodily. Následovaly také výpadky elektřiny v několika obcích.
Dramatická situace nastala rovněž na dálnici A1. Prudký vítr převrátil nákladní automobil jedoucí směrem na Bern, který následně dopadl na vedle stojící dodávku. Přestože bylo menší vozidlo silně poškozeno, řidiči obou vozidel vyvázli bez zranění.
Bouře ochromila letiště v Curychu
Komplikace zasáhly i leteckou dopravu. Bouřka výrazně narušila provoz největšího švýcarského letiště v Curychu. Do pátečního poledne bylo zrušeno nejméně 27 příletů a odletů a problémy se dotkly zhruba 3100 cestujících. U dalších spojů se očekávala zpoždění dosahující až tří hodin.
Hlavním problémem nebyl pouze silný déšť a vítr, ale především blesková aktivita v bezprostřední blízkosti letiště. V takových podmínkách musí být z bezpečnostních důvodů dočasně zastavena práce na letištní ploše. Personál se nesmí pohybovat v blízkosti letadel a dalších kovových konstrukcí, což znamená, že není možné stroje nakládat, vykládat, tankovat ani připravovat k dalšímu letu.
Rozsah majetkových škod bude podle prvních údajů značný. Jedna z velkých švýcarských pojišťoven evidovala už během pátečního poledne přes tisíc poškozených automobilů, k nimž přibývaly stovky zatopených sklepů, poničených zahrad a dalších nemovitostí. Další pojišťovna odhadovala, že celkový počet škod způsobených pátečními bouřemi může přesáhnout deset tisíc případů.
Zdroje: srf.ch, swissinfo.ch