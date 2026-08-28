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AI vyhledávání od Googlu se učí cestovat: Nové funkce pro efektivnější plánování

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Google měl opět svou chvilku a představil několik novinek u svého vyhledávání. Abychom byli přesnější, tak se týkají AI režimu na webu i v aplikaci....
AI vyhledávání od Googlu se učí cestovat: Nové funkce pro efektivnější plánování

AI vyhledávání od Googlu se učí cestovat: Nové funkce pro efektivnější plánování

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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