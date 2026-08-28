Jitka Schneiderová ukázala svou přirozenou krásu: Tato fotka bez make-upu a filtrů doslova nadchla fanoušky

Jitka Schneiderová zveřejnila novou fotku bez make-upu a líčidel. Právě její civilní výraz vyvolal mezi sledujícími nejsilnější reakce.
Herečka Jitka Schneiderová nikdy nepatřila k ženám, které by potřebovaly za každou cenu působit dokonale. Spíš sází na přirozenost a civilní projev. Tentokrát se pozornost stočila k fotce z loďky na přehradě, kde je zachycená úplně bez příkras. Žádné vrstvy líčení, bez filtru, bez toho známého pokusu všechno zahladit. Na In-Lifestyle jsme prošli i komentáře u příspěvku a je jasné, že to byla trefa do černého.
Obyčejná fotka, která mezi celebritami najednou vyčnívá
O Jitce Schneiderové se letos už mluvilo kvůli záběrům z dovolené. Tehdy herečka zveřejnila detailní snímek bez make-upu z Thajska a přidala k němu krátkou větu: „Já, 52 let, spokojená.“ Do stejného rámce patří i momentka z loďky na přehradě, kterou sdílela na svém Instagramu. Na první pohled na ní přitom není nic výjimečného, jenže zrovna tím působí trochu jinak než většina fotografií, na které jsme od známých osobností zvyklí.
Reakce sledujících byly vesměs velmi pozitivní. Objevovaly se pochvaly jejího vzhledu, vzkazy typu „neztrácejte úsměv“ i jednoduše obdiv k tomu, že se ukázala taková, jaká je. U známých tváří přitom stále nejsme úplně zvyklí na fotografie, které nevypadají jako výsledek dlouhých minut před zrcadlem, správného světla a pečlivě vybraného úhlu. O to víc může obyčejný moment působit osvěžujícím dojmem.
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Ideál krásy se mění, vrásky ale ještě pořád budí pozornost
Možná je na tom zajímavé právě to, jak moc se za poslední desetiletí proměnilo naše vnímání ženské krásy. Ještě před několika lety byl v reklamách, časopisech i televizi téměř samozřejmostí obraz ženy s dokonale hladkou pletí, štíhlou postavou a minimem viditelných známek stárnutí. Vrásky se retušovaly, kruhy pod očima mizely a věk se často prezentoval jako něco, co je potřeba co nejdéle maskovat. Sociální sítě tento trend ještě posílily filtry a možností upravit prakticky každý detail fotografie.
Dnes už vedle toho existuje i opačný proud. Neznamená to, že by ženy přestaly řešit vzhled nebo že by make-up a estetické úpravy vyšly z módy. Na druhou stranu se postupně rozšiřuje představa, že upravená žena nemusí nutně znamenat ženu bez jediné vrásky. A u známých osobností může být podobný posun vidět nejlépe.
Když herečka ukáže svou tvář bez výrazné stylizace, není to nutně demonstrativní „boj proti stárnutí“. Může to být jen obyčejné konstatování: takhle vypadám a nemám potřebu to schovávat. Bez make-upu se tak třeba bez problémů ukazuje Veronika Žilková, také Marie Rottrová se nestyděla za snímek bez malovátek a svou přirozenou tvář nedávno ukázala i čerstvá miss Lucie Pisková.
Jitka Schneiderová nepůsobí, že by ze svého vzhledu dělala nějaké velké poselství. Nikomu nevnucuje, že přirozenost je lepší než make-up, ani že by se ženy neměly upravovat. Jen ukazuje, že ani tvář po padesátce nemusí být na fotografii důvodem k retuši. A že někdy stačí být jednoduše spokojená sama se sebou.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jitka Schneiderová ukázala svou přirozenou krásu: Její fotka bez make-upu a filtrů nadchla fanoušky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.