YouTube uplácí tvůrce miliony dolarů, aby neutekli k Netflixu. Hranice mezi oběma světy se hroutí

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YouTube uplácí tvůrce miliony dolarů, aby neutekli k Netflixu. Hranice mezi oběma světy se hroutíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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YouTube nabízí vybraným tvůrcům milionové pobídky za to, aby své nejlepší videa nedávali Netflixu. Ten mezitím stahuje youtubery, podcastery i celé archivy.
Telefon, YouTube
Zdroj: SCBY / Creative Commons / CC BY-SA
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