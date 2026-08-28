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Děsivé překvapení v pražském parku, plazil se tam hroznýš

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Nepříjemné překvapení zažili návštěvníci parku v Praze 9. Cestu jim zkřížil hroznýš královský. A majitel nikde. Na pomoc si proto zavolali strážníky, kteří hada odvezli do útulku.
Hroznýše odvezli do útulku.

Hroznýše odvezli do útulku.

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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