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Spor kvůli hluku v Bosonohách pokračuje

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Vleklý spor o hluk ze silnice II/602 procházející brněnskými Bosonohami a sousední Veselkou, místní částí Troubska na Brněnsku, dostává další kolo. Nejvyšší správní soud…
kamion

kamion

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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