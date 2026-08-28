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Stiflerova máma slaví 65. narozeniny. Role jí přihrála stovky milenců

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Americká herečka Jennifer Coolidge prožívá velkolepý návrat na vrchol. Slavná Stiflerova máma odhalila pozadí úspěchu i radikální pohled na plastické operace.
Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge

Zdroj: FOTO:Thibault from Paris, France, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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