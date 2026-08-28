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Samsung nacpal do One UI 9 desítky AI funkcí. Po dvou týdnech testování je jasné, že je většina z nich k ničemu

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Samsung slibuje s One UI 9 nejchytřejší Galaxy v historii. Polský redaktor s ním žil dva týdny, a z šesti hlavních AI bloků vyšel pozitivně jediný.
Samsung Galaxy One UI 9, Android telefon

Samsung Galaxy One UI 9, Android telefon

Zdroj: Zdroj obrázku: Samsung
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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