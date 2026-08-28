Samsung nacpal do One UI 9 desítky AI funkcí. Po dvou týdnech testování je jasné, že je většina z nich k ničemu

Když Samsung na svých stránkách představuje One UI 9, vypadá to jako přehlídka budoucnosti: Now Nudge, Now Brief, Photo Assist, Call Assist, Writing Assist, Interpreter, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Creative Studio, My FanCam, Audio Eraser, Health Assist, ambientní tapety řízené AI. Oficiálně pojmenovaných balíků je čtrnáct a při započtení podrežimů uvnitř jednotlivých sad se počet dostane do nízkých desítek. Jenže číslo v marketingové prezentaci a reálný přínos v kapse jsou dvě různé věci. Redaktor serveru Android.com.pl Adam Lulek strávil s One UI 9 na Galaxy Z Fold8 Ultra čtrnáct dní a svůj verdikt z 27. srpna 2026 shrnul jasně: z šesti hlavních bloků, do kterých funkce AI rozdělil, vyšlo pět převážně negativně. Jedinou funkcí, u které připustil budoucí potenciál, byl Now Brief, ale i ten označil za chaotický a nedotažený.
Co přesně Samsung do One UI 9 nacpal
Pojem „desítky AI funkcí“ zní vágně, ale dá se doložit. Samsung sice nevydává jeden závazný seznam s finálním číslem, ale z jeho amerických, českých i globálních stránek lze složit přehled hlavních sad:
- Now Nudge – kontextová nápověda, která má proaktivně navrhovat akci podle toho, co uživatel právě dělá.
- Now Brief – personalizovaný přehled dne na zamykací obrazovce a v Now Baru.
- Photo Assist – sada úprav fotek včetně generativních výplní a hlasových výzev.
- My FanCam – automatické sledování konkrétní osoby ve videu.
- Call Assist / Live Translate – překlad hovorů v reálném čase.
- Writing Assist – přepisování, zkracování a formátování textu.
- Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist – sumarizace poznámek, přepisů a webových stránek.
- Creative Studio, Audio Eraser, Health Assist, Interpreter – kreativní nástroje, odstranění šumu, zdravotní doporučení a překlad konverzací.
Každá z těchto sad má uvnitř další podrežimy. Photo Assist například nabízí generativní výplň, mazání objektů i hlasové pokyny pro úpravy. Dohromady se tak Samsung skutečně dostává k číslu přesahujícímu dvacítku jednotlivých funkcí.
Dva týdny, které odhalily slabiny
Lulkova recenze je cenná tím, že nejde o první dojem z tiskové konference, ale o popis každodenního používání. Now Nudge, vlajková novinka One UI 9, mu za celou dobu téměř nenabídl relevantní návrh, a to v Polsku, kde je polština mezi podporovanými jazyky. Photo Assist označil za jednorázovou hračku: efektní při prvním vyzkoušení, ale bez důvodu se k němu vracet. Asistenty poznámek a procházení webu nepoužil, protože používá OneNote a Edge, nikoli Samsung Notes a Samsung Internet. Call Assist a Writing Assist popsal jako řešení problémů, které reálně nemá.
Jediný Now Brief si vysloužil opatrnou pochvalu: ranní a večerní přehled dne dával občas smysl. Ale i tady Lulek vytkl repetitivnost karet a chaotické řazení informací. Verdikt je tvrdý, ale opřený o konkrétní používání, ne o předsudek.
Český uživatel je na tom ještě hůř
A teď klíčový detail, který z polské recenze přímo nevyčtete. Podle českých stránek Samsung Galaxy AI mají v češtině oficiální podporu jen tři funkce: Asistent fotografií, Kreativní studio a Asistent psaní. Všechno ostatní čeština nepodporuje. Prověřování volajících je dostupné ve třinácti jazycích, čeština mezi nimi není.
Pokud tedy Now Nudge selhával v polštině, která je podporovaným jazykem, český uživatel nemá důvod čekat lepší výsledek. Samsung sám přiznává, že dostupnost AI funkcí se liší podle modelu, země, regionu, jazyka i aplikace. Pro Čecha kupujícího Galaxy Z Fold8 Ultra to znamená, že z oněch „desítek“ AI novinek reálně v mateřštině fungují tři. Zbytek vyžaduje přepnutí do angličtiny, nebo není v češtině dostupný vůbec.
Problém celého odvětví, ale Samsung ho má nejviditelnější
Samsung není jediný, kdo se s AI dostupností potýká. Apple má široký balík Apple Intelligence, ale čeština mezi podporovanými jazyky nefiguruje a Siri s novými AI funkcemi nebyla při červnovém oznámení v EU okamžitě dostupná. Google u Pixelu 10 nabízí Magic Cue, kontextovou vrstvu pracující napříč Gmailem, Kalendářem a Zprávami, a v aktivní integraci napříč aplikacemi dnes působí nejdál. Promptové úpravy fotek ale spustil nejdřív jen v USA.
Rozdíl je v tom, že funkce Samsung AI komunikuje nejhlasitěji. Čtrnáct pojmenovaných balíků v marketingu zní impozantně. Jenže tempo přidávání nových funkcí předběhlo tempo jejich reálného zprovoznění pro běžného středoevropského uživatele. One UI 9 není špatný systém, je to evoluce One UI 8, které už většinu těchto základů AI mělo. Now Nudge a vylepšený Now Brief jsou novinky, zbytek je spíš rozšíření a přebalení existujícího.
Má smysl kupovat Galaxy kvůli AI?
Pro českého kupujícího dnes ne jako hlavní argument. Galaxy Z Fold8 Ultra stojí za zvážení kvůli skládacímu displeji, multitaskingu, fotoaparátu a sedmileté softwarové podpoře. AI funkce jsou bonus, který potěší, pokud vám nevadí používat samsungovský ekosystém aplikací a angličtina. Kdo chce AI vypnout, najde centrální přepínač v Nastavení → Galaxy AI; Now Brief lze skrýt přes nastavení zamykací obrazovky a Writing Assist jde odebrat přímo z panelu nástrojů klávesnice.
Nejslabším místem Galaxy AI není to, že funkce existují. Je to propast mezi tím, co Samsung slibuje na tiskových konferencích, a tím, co český uživatel dostane do ruky, v jazyce, kterému rozumí, a v aplikacích, které skutečně používá.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman