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OpenAI pracuje na AI agentech, kteří za vás udělají vše. Ponese to ale daň v podobě ztráty soukromí?

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OpenAI se snaží přenést úspěch a vlastnosti AI agentů z oblasti programování také do běžné kancelářské práce. ChatGPT Work by tak už neměl pouze odpovídat...
OpenAI pracuje na AI agentech, kteří za vás udělají vše. Ponese to ale daň v podobě ztráty soukromí?

OpenAI pracuje na AI agentech, kteří za vás udělají vše. Ponese to ale daň v podobě ztráty soukromí?

Zdroj: futurumgroup
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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