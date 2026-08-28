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Mizerové: Změna obsazení, ztráta paměti, neslušné jednání a cenzura od režisérovy maminky

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Akční komedie Mizerové ukrývá ve svém zákulisí těžké zranění herečky i improvizované legendární hlášky. Režisér natáčení platil i ze svého.
Will Smith

Will Smith

Zdroj: FOTO:Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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