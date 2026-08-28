Probiotika pro psy a kočky: Kdy uleví od průjmu

Možná už jste si všimli, že váš pes nebo kočka občas trpí na citlivější zažívání. Opakované průjmy, kručení v bříšku, nadměrné nadýmání nebo požírání trávy bývají častým signálem, že ve střevě zvířete došlo k narušení přirozené mikroflóry. Střevní mikrobiom psů a koček hraje stejně zásadní roli pro jejich imunitu jako ten náš. Zařazení vhodných probiotik dokáže trávicímu traktu vrátit rovnováhu a ušetřit vám i mazlíčkovi zbytečné trápení.
Kdy je správný čas podat mazlíčkovi probiotika?
Nejčastějším důvodem pro nasazení živých kultur bývá léčba antibiotiky. Tato léčiva sice spolehlivě zničí škodlivé bakterie, ale spolu s nimi vyhubí i přátelskou mikroflóru. Probiotika jsou nezbytná také při náhlých změnách krmiva, v období zvýšeného stresu (například při stěhování či cestování), po odčervení nebo u starších zvířat, kterým se trávení přirozeně zpomaluje.
Lidské jogurty versus speciální veterinární přípravky
Mnoho chovatelů se ptá, zda nestačí psovi či kočce podat běžný bílý jogurt. I když lžička poctivého bílého jogurtu s živou kulturou většině psů neuškodí, složení lidského a zvířecího střeva se výrazně liší. Zvířata potřebují jiné kmeny bakterií. Probiotika určená přímo pro zvířata jsou navíc vyvinuta tak, aby bez úhony prošla extrémně kyselým žaludkem psa či kočky a dostala se živá až do střeva.
Jak probiotika mazlíčkovi nejlépe podávat
Veterinární probiotika se nejčastěji prodávají ve formě sypkého prášku, tablet nebo chutné pasty. Prášek stačí jednoduše zamíchat do běžné porce konzervy či masového vývaru. Pokud podáváte probiotika při léčbě antibiotiky, vždy je servírujte s odstupem alespoň 2 až 3 hodin od podání antibiotik, aby léčivo přátelské bakterie okamžitě nezničilo.
Foto: Pixabay Často kladené otázky (FAQ) Za jak dlouho zaberou probiotika u psa při průjmu?
Při akutním lehkém průjmu se úleva projevuje obvykle během 24 až 48 hodin od podání první dávky.
Mohou se probiotika podávat psovi dlouhodobě?
Ano, u jedinců s chronickými poruchami trávení nebo u starších zvířat je dlouhodobé či trvalé podávání zcela bezpečné.
Jsou probiotika vhodná i pro štěňata a koťata?
Ano, u mláďat pomáhají správně nastartovat imunitní systém a usnadňují přechod z mateřského mléka na pevnou stravu.
Zdroje: https://shop.altervet.cz/blog/probiotika-pro-psy-probimun–tajemstvi-silne-imunity-a-bezstarostneho-briska-vaseho-mazlicka/?gad_source=1&gad_campaignid=21326415576&gbraid=0AAAAA9i3OJ0phonVmz6VeDfVAwh9aS9-f&gclid=CjwKCAjw1vXTBhB-EiwAEKr_k3DJ0iEAI4jhwoxRKN7FgAxuwa8NPvdpIFm4q2XXdQk2XdrleECbgxoCfDgQAvD_BwE, https://www.enterozoo.eu/?gad_source=1&gad_campaignid=8132433566&gbraid=0AAAAACm3PxAWm8U327Rkud2gU9OgggVlz&gclid=CjwKCAjw1vXTBhB-EiwAEKr_k0kbB-JNKzjxeRy73JB3MJlE9W4RxQyHsWcggd_MDHQfQ0FELmqD8xoCxOgQAvD_BwE, https://www.mixano.cz/probiotika-pro-psy-kdy-je-pes-potrebuje-jak-funguji-a-co-skutecne-pomaha, https://vetexpert.cz/psi/probiotika-pro-psy-kdy-je-vhodne-je-podavat-a-ktera-vybrat/, https://pethome.cz/cs/blog/post/probiotika-pro-psy?srsltid=AfmBOoqGs8zsr4TSQWvTg3dgqVXqB99uJsCWEFKpKsQE6YoG0i0OGSu9, https://vetcenter.purina.cz/sites/default/files/vet_materials/material_25_probiotika_a_jejich_priznive_ucinky_u_psu_a_kocek_brozura_pro_klienty.pdf Foto: Pixabay
The post
Probiotika pro psy a kočky: Kdy uleví od průjmu
first appeared on
Plné zdraví
.