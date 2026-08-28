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Probiotika pro psy a kočky: Kdy uleví od průjmu

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Možná už jste si všimli, že váš pes nebo kočka občas trpí na citlivější zažívání. Opakované průjmy, kručení v bříšku, nadměrné nadýmání nebo požírání trávy bývají častým signálem, že ve střevě zvířete došlo k narušení přirozené mikroflóry. Střevní mikrobiom psů a koček hraje stejně zásadní roli pro jejich imunitu jako ten náš. Zařazení vhodných probiotik dokáže trávicímu traktu vrátit rovnováhu a ušetřit vám i mazlíčkovi zbytečné trápení.
Person rests a hand on a dog's paw on a rocky ground, showing bond and care.

Person rests a hand on a dog's paw on a rocky ground, showing bond and care.

Zdroj: Plné zdraví
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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