Mléko, soda a pár kapek saponátu. Po dvou postřicích už na růžích žádná mšice nebyla

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Mléko, soda a pár kapek saponátu. Po dvou postřicích už na růžích žádná mšice nebylaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mšice jsou sice malé, ale nesmírně ničivé. Namíchejte si doma účinný postřik obsahující jedlou sodu a saponát, po kterém jejich pustošení skončí.
jak se zbavit mšic
Zdroj: iStock
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