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Šermíři, tanečníci i žongléři. Zámek ožije slavností na konec prázdnin

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Druhý ročník Zámecké slavnosti proběhne v sobotu v areálu libereckého zámku. Na návštěvníky čekají komentované prohlídky, koncerty, ale i šermířská nebo žonglérská vystoupení.
Šermíři, tanečníci i žongléři. Zámek ožije slavností na konec prázdnin

Šermíři, tanečníci i žongléři. Zámek ožije slavností na konec prázdnin

Zdroj: Město Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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