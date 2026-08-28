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Z loupežnického sídla tichou poustevnou: Skalní hrad Sloup ukrývá kapli vytesanou přímo v kameni

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Na jižním okraji obce Sloup na Českolipsku stojí pískovcový masiv zvaný Poustevnický kámen. Více známý je ovšem pod názvem Skalní hrad Sloup. Masiv je vysoký 35 metrů a 100 metrů dlouhý a k osídlení lákal už v pravěku, jak dokládají archeologické nálezy z prostoru hradu. Možná, že na skále stávalo i hradiště. O tom však doklady nemáme, zato o středověkém skalním hradu ano.
hrad Sloup

hrad Sloup

Zdroj: Foto: se svolením Alena Kalová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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