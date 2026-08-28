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Ligurské stecchi, starý recept z Janova

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Ligurie je v představách většiny návštěvníků krajem pesta, bazalky, olivového oleje, focaccie a ryb.
Ligurské stecchi, FOTO: Monica Oliveri, inregion.cz, za pomoci SW Ai, Id, Ps a ADOBE Creative

Ligurské stecchi, FOTO: Monica Oliveri, inregion.cz, za pomoci SW Ai, Id, Ps a ADOBE Creative

Zdroj: inregion.cz
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