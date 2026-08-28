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Ligurské stecchi, starý recept z JanovaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ligurie je v představách většiny návštěvníků krajem pesta, bazalky, olivového oleje, focaccie a ryb.
Ligurské stecchi, FOTO: Monica Oliveri, inregion.cz, za pomoci SW Ai, Id, Ps a ADOBE Creative
Zdroj: inregion.cz
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Lepší penzijko? Ano. Ale pojďme ještě dál
Vláda schválila návrh změn doplňkového penzijního spoření nazvaný „Lepší penzijko.“
Komunistka Konečná odhalila potravinový rasismus. Němec dostal maso, Čech náhražku. Lenin tentokrát zůstal doma
Komunistka Kateřina Konečná se pustila do dvojí kvality potravin a tentokrát ponechala třídní boj,…
Stárek: Vláda chaosu vyštípala úspěšného šéfa Českých drah. Nové ředitelce rovnou podkopala autoritu
Výměna v čele Českých drah spustila ostrý útok ODS na Babišův kabinet.
Schillerová obsadila Pavla do opozičního divadla. Sama odehrála slečinky, Podraz i ekonomické harakiri
Ministryně financí Alena Schillerová se ve Sněmovně rozhodla skoncovat s divadlem.
Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
Itálie zažívá dva extrémy najednou. Na jihu naměřili přes 44 °C, sever ničily obří kroupy
Meteocentrum.cz
dnes, 19:55
5 min
Ligurské stecchi, starý recept z Janova
Inregion.cz
dnes, 19:43
7 min
Tělíska potají dávali i dvanáctiletým dívkám. Dánský program v Grónsku podle expertů nebyl genocidou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:41
Otec nevěsty si odskočil na toaletu a přistihl tam vlastní ženu se švagrem. Svatba okamžitě skončila, dcera s ní od té doby nemluví
DámskýDeník.cz
dnes, 19:34
2 min
Královská rodina má obrovský strach: Zdravotní stav krále se zhoršuje a nejspíše mu nezbývá moc času
In-lifestyle.cz
dnes, 19:31
4 min
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Z loupežnického sídla tichou poustevnou: Skalní hrad Sloup ukrývá kapli vytesanou přímo v kameni
Svět cestovatele
dnes, 19:30
4 min
Peroxid a vodka v rozprašovači: Po jednom postřiku na růžích nezůstala jediná mšice
adbz.cz
dnes, 19:06
2 min
Spor kvůli hluku v Bosonohách pokračuje
Náš REGION
dnes, 18:50
1 min
Nemožné se má stát realitou, Heroes 3 dostane oficiálně remake. Má překonat i kultovní mody, trailer ukázal první záběry ve 3D
Mobify.cz
dnes, 18:50
4 min
Starostové se pustili do Babišovy vlády: Metnar rozkládá vnitro, České dráhy obsazuje politika
Inregion.cz
dnes, 18:38
5 min
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Trumpovi zůstává cejch odsouzeného prezidenta. V kauze pornoherečky opět neuspěl
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:32
Hra o zavření důležité ambasády. Macinka ji „posuzuje“, může ale dost tvrdě narazit
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dnes, 18:28
Probiotika pro psy a kočky: Kdy uleví od průjmu
Plné zdraví
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Stiflerova máma slaví 65. narozeniny. Role jí přihrála stovky milenců
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Děsivé překvapení v pražském parku, plazil se tam hroznýš
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dnes, 18:06
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Zelenskyj nařídil ztrojnásobit počet útoků na Rusko. A Američanům poděkoval za to, že v jednáních zazněl „potřebný tón“
HN.cz
dnes, 18:03
Šermíři, tanečníci i žongléři. Zámek ožije slavností na konec prázdnin
Liberecká Drbna
dnes, 18:03
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Svitavské muzeum vystaví stříbrný poklad ukrytý přes 70 let. Čítá přes 4000 mincí
Náš REGION
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1 min
Mizerové: Změna obsazení, ztráta paměti, neslušné jednání a cenzura od režisérovy maminky
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Celofánový sáček a mrkev zůstane křupavá celou zimu. Metodu znaly naše babičky, dnes ji většina zahrádkářů ignoruje
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Už žádné extra sklo: Samsung chystá displej, který si sám opraví škrábance. Galaxy S27 Ultra má dostat samohojící vrstvu
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„Byla to extrémně riskantní akce.“ Expert mluví o záhadné cestě šéfa CIA do Ruska
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