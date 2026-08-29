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Chutné speciality i policie v akci. Prostějovský park hostí dvě velké akce zdarma

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Festival plný gastronomických specialit i tradičních pokrmů Chutě kraje čeká v neděli letošní třetí zastávka, tentokrát bude dějištěm oblíbené akce pro celou rodinu Prostějov. V Kolářových sadech se mohou návštěvníci těšit nejen na dobré jídlo, ale také na soutěže pro děti či hudební program.
Chutné speciality i policie v akci. Prostějovský park hostí dvě velké akce zdarma

Chutné speciality i policie v akci. Prostějovský park hostí dvě velké akce zdarma

Zdroj: Olomoucký kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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