Chutné speciality i policie v akci. Prostějovský park hostí dvě velké akce zdarma

Na festival Chutě kraje s pestrou nabídkou kvalitní gastronomie, produktů lokálních výrobců a také poutavého doprovodného programu lákají organizátoři do prostějovských Kolářových sadů v neděli 30. srpna od 10 hodin.
„Festival staví na pestrosti – lidé mohou přijít na českou klasiku, ale ochutnat i to, co ještě neznají. Důležité pro nás je, aby si kromě dobrého jídla odnesli také inspiraci a třeba objevili nového oblíbeného producenta, restauraci nebo regionální výrobek,“ uvedl pro web Olomouckého kraje Radek Stojan, ředitel pořádající Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje.
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O zážitky pro chuťové pohárky se postarají desítky kuchařů a restaurací. Ve stáncích budou připravené tvarůžkové speciality, burgery, langoše, makrely, levandulové či medové výrobky, borůvkové knedlíky či dokonce grilovaný pštros. „Nabídku doplní speciality italské, vietnamské či mexické kuchyně, regionální piva, kraftové limonády, káva z lokálních pražíren i moravská vína. Za restaurace se představí například olomoucké Long Story Short, Telegraph Pulse a Dos Amigos nebo prostějovský Národní dům,“ sdělila Lenka Kovaříková z tiskového oddělení Olomouckého kraje.
Celým dnem provede herečka, moderátorka a autorka kuchařek Markéta Hrubešová, v Kolářových sadech vystoupí také zpěvačka Heidi Janků. Zábavu pro celou rodinu zajistí i doprovodný program, který zahrnuje například bublinový workshop, soutěže pro děti, vystoupení kouzelníka, malování na obličej nebo dobrodružnou stezka s úkoly.
Na festivalu se opět představí i projekt Olivie, který je důležitou krajskou platformou pro podporu preventivních aktivit v oblasti zdravého životního stylu.
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„Zdravý životní styl není jen o tom, co jíme, ale také o tom, jak trávíme volný čas, jak se hýbeme a jaké prostředí kolem sebe vytváříme. Právě proto je Olivie součástí festivalu, který propojuje kvalitní regionální potraviny, komunitní život a aktivní trávení času s rodinou,“ vysvětlil ředitel Strategie Olivie Lubomír Baláš.
Nabídka víkendových aktivit bude v Kolářových sadech v neděli nebývale bohatá, v sousedství festivalu Chutě kraje se uskuteční také zábavně-preventivní akce Agent 158.
„Na návštěvníky čekají dynamické ukázky práce složek integrovaného záchranného systému, prezentace Policie České republiky, Městské policie Prostějov, Hasičského záchranného sboru, Armády České republiky i dalších organizací, které se podílejí na ochraně života, zdraví a majetku občanů. Nebudou chybět soutěže pro děti, interaktivní stanoviště, technika bezpečnostních složek ani možnost setkat se s profesionály, jejichž práce je každodenně spojena s péčí o bezpečnost nás všech,“ uvedla Alena Vrtalová z prostějovského magistrátu.
Chutě kraje se letos konají ve všech okresních městech kraje a také v Olomouci, kde bude festival příští neděli hostit areál Rozária. Poslední pokračování je pak na programu 13. září v městském parku Michalov v Přerově.