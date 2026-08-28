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Pomoc pro vážně nemocnou dcerku hasiče. Šumperk ožije charitativním během hrdinů

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Dobročinnou akci pro všechny generace pořádají hasiči v Šumperku, kde se v sobotu uskuteční čtvrtý ročník výzvy Běhej s IZS. Lidé mohou podpořit rodinu devítileté Elišky, která trpí závažným neurologickým onemocněním. Dcera šumperského hasiče potřebuje celodenní péči a speciální terapie, s jejichž financováním má pomoci právě víkendová benefice.
Pomoc pro vážně nemocnou dcerku hasiče. Šumperk ožije charitativním během pro Elišku

Pomoc pro vážně nemocnou dcerku hasiče. Šumperk ožije charitativním během pro Elišku

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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