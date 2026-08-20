Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Prostějov dá na opravu Plumlovského zámku milion korun, krovy napadla dřevomorka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prostějovská radnice dá milion korun na opravu Plumlovského zámku. Památka nyní dostává novou fasádu, stavbaři však zjistili, že krovy napadal dřevomorka. Rekonstrukce se tak prodraží zhruba o 40 milionů korun a nabere zpoždění.
Plumlovský zámek

Plumlovský zámek

Zdroj: Michal Šverdík
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
U Potštátu dnes spadla větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn, na místě jsou hasiči
U Potštátu dnes spadla větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn, na místě jsou hasiči
Při požáru garáže v Přerově shořel sportovní Mercedes. Jeden člověk se zranil
Při požáru garáže v Přerově shořel sportovní Mercedes. Jeden člověk se zranil

Sportovní vůz Mercedes dnes shořel při požáru garáže v Přerově. Oheň likvidovaly čtyři jednotky hasičů,...

Řidič pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko, rameno smetlo chodce
Řidič pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko, rameno smetlo chodce

Jednatřicetiletý řidič zemědělského stroje pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko pro...

Kostýmy na prodej. Moravské divadlo je poprvé v historii nabídne zájemcům
Kostýmy na prodej. Moravské divadlo je poprvé v historii nabídne zájemcům

Poprvé v historii nabídne Moravské divadlo Olomouc zájemcům na prodej nepotřebné kostýmy ze skladů. Půjde...

Kolony v Bělkovicích. Frekventovaný tah na Šternberk na dva dny uzavřela oprava
Kolony v Bělkovicích. Frekventovaný tah na Šternberk na dva dny uzavřela oprava

Velké kolony a zdržení se dnes tvoří na objízdných trasách Dolan na Olomoucku, kde frekventovaný tah z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.