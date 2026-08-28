Šofér oktávky přehlédl v Mohelnici motorku, záchranka odvezla dva zraněnéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šofér oktávky přehlédl v Mohelnici motorku, záchranka odvezla dva zraněné
Parkoviště pod novým pavilonem onkologické ambulance Fakultní nemocnice Olomouc se ve čtvrtek proměnilo v...
Neznámý vandal poničil na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku 17 hrobů, odnesl i několik uren. Další...
Zejména v rušných podchodech u olomouckých sídlišť se dlouhodobě řeší otázka průjezdu cyklistů, při kterých...
Kam umístit důležité odstavné kapacity podél dálnice D35 v úseku od Olomouce po Mohelnici řeší už několik...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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