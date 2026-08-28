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Šofér oktávky přehlédl v Mohelnici motorku, záchranka odvezla dva zraněné

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Transport dvou zraněných osob do šumperské nemocnice si vyžádala čtvrteční nehoda na okraji Mohelnice. Řidič osobního auta při odbočování vlevo nezaznamenal motorku, která ho v ten moment předjížděla a došlo ke střetu.
Šofér oktávky přehlédl v Mohelnici motorku, záchranka odvezla dva zraněné

Šofér oktávky přehlédl v Mohelnici motorku, záchranka odvezla dva zraněné

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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