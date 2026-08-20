U Potštátu dnes spadla větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn, na místě jsou hasiči

U Potštátu dnes spadla větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn, na místě jsou hasičiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U Potštátu dnes spadla větrná elektrárna.
Prostějovská radnice dá milion korun na opravu Plumlovského zámku. Památka nyní dostává novou fasádu,...
Jednatřicetiletý řidič zemědělského stroje pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko pro...
Poprvé v historii nabídne Moravské divadlo Olomouc zájemcům na prodej nepotřebné kostýmy ze skladů. Půjde...
Velké kolony a zdržení se dnes tvoří na objízdných trasách Dolan na Olomoucku, kde frekventovaný tah z...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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