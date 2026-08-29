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Prostě srdce za 180 tisíc. Prostějov investoval do nových koutků pro focení

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Vedení prostějovské radnice v polovině srpna schválilo pořízení dvou takzvaných fotopointů ve tvaru srdce, první dřevěná kulisa už zdobí Kolářovy sady. Výroba a instalace dvojice dřevěných prvků vyjde na 360 tisíc korun, část občanů se nad investicí pro obohacení veřejného prostoru pozastavuje.
Prostě srdce za 180 tisíc. Prostějov investoval do nových koutků pro focení

Prostě srdce za 180 tisíc. Prostějov investoval do nových koutků pro focení

Zdroj: Město Prostějov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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