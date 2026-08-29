Zážitky místo strachu. Charita Olomouc připravila letní tábor pro děti z UkrajinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zážitky místo strachu. Charita Olomouc připravila letní tábor pro děti z Ukrajiny
Dva další případy podvedených zájemců o výnosné investování řeší policisté na Prostějovsku. O více než dva...
Dobročinnou akci pro všechny generace pořádají hasiči v Šumperku, kde se v sobotu uskuteční čtvrtý ročník...
Transport dvou zraněných osob do šumperské nemocnice si vyžádala čtvrteční nehoda na okraji Mohelnice....
Mimořádný ohlas měl první den výprodeje vyřazených divadelních kostýmů v Olomouci, do areálu na okraji...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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