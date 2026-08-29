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Oklamaní investoři z Prostějovska. Seniorka dala kurýrovi skoro přes dva miliony

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Dva další případy podvedených zájemců o výnosné investování řeší policisté na Prostějovsku. O více než dva a půl milionu korun přišla ve snaze o výdělek seniorka a podobný osud potkal i muže ve středních letech, který poslal kybezločincům ještě větší sumu.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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