Řidič pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko, rameno smetlo chodce

Řidič pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko, rameno smetlo chodcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zemědělský stroj na křižovatce v Přerově
Řidiči, kteří směřují z Olomouce na Šternberk, musí od zítřka počítat se zdržením. Frekventovaný tah se...
Kousek od hranic s Polskem se podle všeho pohybuje puma. V okrese Kladsko v Dolním Slezsku, který sousedí s...
Sucho drtí Olomoucký kraj, většina menších vodních toků a přítoků Moravy už vyschla nebo se dostala do...
Velkou bytovou výstavbu vedle místního hřbitova plánuje Mohelnice na Šumpersku. Město letos koupilo pozemky...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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