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Řidič pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko, rameno smetlo chodce

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Jednatřicetiletý řidič zemědělského stroje pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko pro rozložení ramen, která smetla dva chodce a poškodila sloupy. Škoda je přes 300 tisíc korun.
Zemědělský stroj na křižovatce v Přerově

Zemědělský stroj na křižovatce v Přerově

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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