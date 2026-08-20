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Kostýmy na prodej. Moravské divadlo je poprvé v historii nabídne zájemcům

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Poprvé v historii nabídne Moravské divadlo Olomouc zájemcům na prodej nepotřebné kostýmy ze skladů. Půjde zhruba o 4500 kusů včetně uniforem či objemných operních rób. Divadlo je nabídne za symbolický poplatek od 20 do 500 korun.
Vedoucí garderoby Moravského divadla Olomouc Ivana Čeplová

Vedoucí garderoby Moravského divadla Olomouc Ivana Čeplová

Zdroj: Jaroslav Kropáč
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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