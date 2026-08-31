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Bylinky pro zklidnění psa a kočky při stresu a bouřce

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Stres a úzkost se u domácích mazlíčků mohou projevovat různě – od neustálého štěkání, kňučení a ničení nábytku až po schovávání, třes nebo odmítání stravy. Dlouhodobý stres přitom výrazně oslabuje imunitní systém zvířete. Místo podávání silných sedativ, která zvíře pouze fyzicky utlumí, ale neodstraní strach, nabízí přírodní medicína jemné a bezpečné alternativy.
Close-up of mint leaves with prominent veining and serrated edges

Close-up of mint leaves with prominent veining and serrated edges

Zdroj: Plné zdraví
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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