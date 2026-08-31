Bylinky pro zklidnění psa a kočky při stresu a bouřce

Stres a úzkost se u domácích mazlíčků mohou projevovat různě – od neustálého štěkání, kňučení a ničení nábytku až po schovávání, třes nebo odmítání stravy. Dlouhodobý stres přitom výrazně oslabuje imunitní systém zvířete. Místo podávání silných sedativ, která zvíře pouze fyzicky utlumí, ale neodstraní strach, nabízí přírodní medicína jemné a bezpečné alternativy.
Kozlík a meduňka jako přírodní antidepresivum
Rostlinné výtažky z kozlíku lékařského, meduňky nebo třezalky působí přímo na nervovou soustavu zvířete. Pomáhají tlumit pocity úzkosti, uvolňují svalové napětí a navozují pocit bezpečí. Speciální bylinné kapky či sirupy pro psy a kočky je nejlepší začít podávat s mírným předstihem – například několik dní před plánovanou cestou nebo silvestrovskými oslavami, aby se účinek naplno rozvinul.
Síla syntetických feromonů do zásuvky
Skvělým doplňkem bylinné terapie jsou zvířecí feromony. Jedná se o bezpachové látky, které odpařovač do zásuvky vylučuje do prostoru. Kojící feny a kočky tyto látky přirozeně tvoří pro uklidnění svých mláďat. Dospělý pes nebo kočka na tyto signály podvědomě reaguje pocitem jistoty a zklidněním, aniž by byli jakkoliv utlumeni v běžném pohybu.
Zklidňující rituály a bezpečný úkryt
Bylinky a feromony fungují nejlépe v kombinaci se správným přístupem majitele. Během bouřky nebo ohňostroje připravte mazlíčkovi bezpečný úkryt v nejtišší místnosti, zatáhněte žaluzie a pusťte tlumenou hudbu či televizi. Sami zůstaňte klidní – zvíře velmi citlivě vnímá vaši nervozitu a váš vyrovnaný přístup je pro něj tou největší oporou.
Foto: Pixabay Často kladené otázky (FAQ) Mohu dát psovi lidské kapky z kozlíku nebo Kinedryl?
Lidské preparáty mohou obsahovat alkohol nebo látky pro zvířata toxické. Vždy vybírejte produkty určené výhradně pro veterinární použití.
Funguje kozlík stejně na psy i na kočky?
Psi na kozlík reagují zklidněním. Kočky však vůně kozlíku často zpočátku silně přitahuje a stimuluje k hravosti, k následnému zklidnění dochází až později.
Jsou bylinné zklidňující kapky návykové?
Přírodní bylinné výtažky a feromony nevyvolávají závislost a zvíře po nich nebývá apatické ani malátné.
Zdroje: https://www.radost-tela.cz/veterina/bylinna-lecba-zvirat–jak-na-setrne-reseni-beznych-nemoci-domacich-mazlicku/?srsltid=AfmBOopRvv6RDByf8zAAFy4-91z5__c4TI0sas8soXqyHQeI3jljaTFg, https://www.zvireci-potreby.cz/blog/santa-kozlik-matatabi-3-byliny-pro-kocky/?srsltid=AfmBOooufq-9XG0pFKvD1TpnNH3VWDZBI4CkVWJWSLx16_HfPm8cmVTO, https://petdiscont.cz/psi-nutricni-doplnky,-mineraly,-vitaminy-a-leciva-zklidneni-a-stres?srsltid=AfmBOoqFdwkd7dvp2VVMaGbZ7QIx6cfBh-wsAn4xqnQqu1AYhbB4JQ0y, https://www.ecopets.cz/blog-2/jsou-bylinky-pro-psy-vhodne/?srsltid=AfmBOoq2bOq6SyxX3oQod2P4zMP2E5YizNprp7VvmCe7W4JLMLllW0F3, https://www.svetkocicek.cz/upravy-nalad-pro-kocky-a-psy/?srsltid=AfmBOopaVuKttoQZtFgKar7S7bvMh7dmllk2-lhxYnn9C-DNaRq_3yM-, https://www.svetseminek.cz/blog/jak-prirodne-uklidnit-kocku-nebo-psa/ Foto: Pixabay
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Bylinky pro zklidnění psa a kočky při stresu a bouřce
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