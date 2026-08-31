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Káva bez kofeinu se dlouho těšila špatné pověsti. Současné poznatky však poukazují na řadu jejích překvapivých přínosů

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Káva patří k nejoblíbenějším nápojům (společně s čajem) na světě. Ovšem mnoho lidí řeší její množství, kvůli obsahu kofeinu. Nedoporučuje se vypít hodně kávy za den, protože zkrátka všeho moc škodí. Jenže to, co máme rádi, nám nikdy nepřipadá, že je toho moc. Někomu může káva působit i žaludeční potíže či dokonce třes. Případně si chceme dát kávu ve večerních hodinách, ale máme obavu, že nám to naruší spánek.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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