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Domácí dentální péče o psy: Předejděte zubnímu kameni

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Dennívýzva
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Hromadění zubního plaku a následný vznik zubního kamene trápí většinu psů již od třetího roku života. Pokud se problém neřeší, vede k nepříjemnému zápachu, zánětům dásní a v pokročilém stádiu až k bolestivému vypadávání zubů. Bakterie ze zapálených dásní se navíc krevním oběhem dostávají do celého těla, kde mohou dlouhodobě poškozovat srdce, játra a ledviny.
Woman bathing a dog in a tub, holding its head as bubbles sit on its fur and smiley dog shows open mouth joy

Woman bathing a dog in a tub, holding its head as bubbles sit on its fur and smiley dog shows open mouth joy

Zdroj: Plné zdraví
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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