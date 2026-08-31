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Med může při pravidelné konzumaci prospívat celému organismu. Pozitivně působí na srdce, cholesterol i hubnutí

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Dennívýzva
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Sice se říká, že sladké bychom měli spíše vynechat, existuje ale jedna výjimka, a tou je med. Ten patří k vůbec tomu nejzdravějšímu, co nám příroda nabízí. Není tedy důvod si jej zbytečně odpírat a s klidem si jej můžete dopřát klidně každý den. Do kaší, do buchet, do jogurtu nebo prostě jen tak na chuť – lžíce medu denně totiž s vaším těle dokáže udělat divy.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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