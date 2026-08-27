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Káva, cigarety a červené víno. Tmavé skvrny na zubech kazí Čechům úsměv

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Dennívýzva
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Ranní káva, odpolední čaj a večerní sklenka červeného vína – oblíbené návyky, které se mohou postupně podepsat na barvě zubů. Pigmentové skvrny ale netrápí jen dospělé. Mohou mít různé příčiny – od potravin a nápojů až po bakterie.
zubařský zákrok

zubařský zákrok

Zdroj: Foto: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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