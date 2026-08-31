Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Bolest kloubů opravdu může ohlašovat změnu počasí. Zkušenosti našich babiček mají podle nových poznatků reálný základ

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Artritida je zánět kloubů. Mezi příznaky patří ztuhlost a bolest kloubů. Dva nejčastější typy jsou osteoartritida, způsobená opakovanými pohyby, a revmatoidní artritida, autoimunitní onemocnění.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Redakční poznámka: Tento článek přináší obecné informace z partnerského obsahu a slouží pouze k informativním účelům. Nenahrazuje odbornou lékařskou, psychologickou, nutriční ani terapeutickou péči. Pokud řešíte zdravotní potíže, duševní obtíže, užíváte léky, jste těhotná, trpíte chronickým onemocněním nebo zvažujete změnu léčby, jídelníčku či životního stylu, poraďte se vždy s kvalifikovaným odborníkem. Redakce Centrum.cz neodpovídá za případné následky vzniklé na základě individuálního použití informací uvedených v článku.
Další články z Zdravestravovani.eu
Správně sestavený jídelníček prospívá srdci i cévám. Vybrané potraviny mohou zároveň přispět k prevenci infarktu
Správně sestavený jídelníček prospívá srdci i cévám. Vybrané potraviny mohou zároveň přispět k prevenci infarktu
Metoda FAST pomáhá rychle odhalit přicházející mrtvici. Jakmile se objeví varovné příznaky, rozhoduje každá vteřina
Metoda FAST pomáhá rychle odhalit přicházející mrtvici. Jakmile se objeví varovné příznaky, rozhoduje každá vteřina

Mozková mrtvice je nebezpečný problém, který vás může stát život. Pokud však zakročíte včas a přivoláte si...

Metabolismus po čtyřicítce už nemusí být překážkou při hubnutí. Speciálně sestavený postup přináší nová pravidla
Metabolismus po čtyřicítce už nemusí být překážkou při hubnutí. Speciálně sestavený postup přináší nová pravidla

Po dosažení čtyřicítky mnoho lidí zjistí, že ztráta váhy se stává mnohem obtížnější. To je způsobeno...

Ajurvéda nabízí neobvyklé postupy pro pomalejší stárnutí. Kvůli jejich jednoduchosti na nich firmy nemohou příliš vydělávat
Ajurvéda nabízí neobvyklé postupy pro pomalejší stárnutí. Kvůli jejich jednoduchosti na nich firmy nemohou příliš vydělávat

Ajurvéda považuje stárnutí za přirozený a nevyhnutelný proces a nabízí časem prověřené modely pro zdravé...

Brambory nenacházejí uplatnění pouze na talíři. Jejich méně známé účinky mohou prospívat zdraví, pokožce i celkové kráse
Brambory nenacházejí uplatnění pouze na talíři. Jejich méně známé účinky mohou prospívat zdraví, pokožce i celkové kráse

Brambory jsou známé po celém světě. Především pak jako oblíbená příloha k různým druhům pokrmů. Hodí se jak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdravíBabiččina lékárna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.