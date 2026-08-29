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Lososový olej pro psa i kočku: Výživa pro klouby a srst

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Pokud hledáte jeden univerzální a čistě přírodní doplněk krmiva, který vašemu mazlíčkovi viditelně prospěje, kvalitní za studena lisovaný lososový olej je sázkou na jistotu. Tento zlatavý olej je jedním z nejbohatších zdrojů esenciálních omega-3 mastných kyselin (EPA a DHA), které si tělo psa ani kočky nedokáže vyrobit samo a musí je přijímat v potravě. Pravidelné přidávání do krmiva má blahodárný vliv na celé tělo zvířete.
Hand holding a small amber glass dropper bottle with a black cap against a light background.

Hand holding a small amber glass dropper bottle with a black cap against a light background.

Zdroj: Plné zdraví
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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