Voják ujel 315 kilometrů pro kamaráda, který se znovu učí mluvit a chodit

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Voják ujel 315 kilometrů pro kamaráda, který se znovu učí mluvit a choditPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Chvályhodný počin s dobročinným podtextem má na svém kontě sedmatřicetiletý voják Ondřej Sejbal, který svou dvoudenní jízdou na kole podpořil svého kamaráda Karla Sankota. Ten se léčí v Sanatoriích Klimkovice.
Ondřej Sejbal večer v cíli
Zdroj: Sanatoria Klimkovice
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