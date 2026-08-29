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Voják ujel 315 kilometrů pro kamaráda, který se znovu učí mluvit a chodit

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Chvályhodný počin s dobročinným podtextem má na svém kontě sedmatřicetiletý voják Ondřej Sejbal, který svou dvoudenní jízdou na kole podpořil svého kamaráda Karla Sankota. Ten se léčí v Sanatoriích Klimkovice.
Ondřej Sejbal večer v cíli

Ondřej Sejbal večer v cíli

Zdroj: Sanatoria Klimkovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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