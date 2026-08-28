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V Beskydech se pohybuje medvěd. Varují před ním ochránci i obce

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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) prověřuje hlášení o výskytu medvědů v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Jeden z nich by se měl pohybovat blízko Rožnova pod Radhoštěm, další potom na Frýdecko-Místecku.
V Beskydech se pohybuje medvěd. Varují před ním ochránci i obce

V Beskydech se pohybuje medvěd. Varují před ním ochránci i obce

Zdroj: pexels.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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